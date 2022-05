Ayuso lamenta "el daño" que sufre el CNI y no descarta que salgan conversaciones comprometedoras para la oposición

Advierte que el Gobierno es "el más autoritario" desde la dictadura y "va por el mismo camino"

MADRID, 4 May. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid y candidata única a presidir el PP en la región, Isabel Díaz Ayuso, ha lamentado el daño "irreparable" que está sufriendo el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y la imagen "desastrosa" que se está dando a raíz del ciberespionaje Pegasus.

"Ya veréis como no aparecen conversaciones comprometedoras para el presidente del Gobierno ni para su gobierno y sí para la oposición. No descarto que, en el futuro, el móvil de Feijóo, o el mío, o el de algunos líderes del PP, o de Vox, o de Ciudadanos, que somos su alternativa, aparezcamos en los medios de comunicación con todo lujo de detalle mientras no se sabe del Gobierno absolutamente nada", ha manifestado en una entrevista en 'esRadio', recogida por Europa Press.

A la presidenta madrileña le resulta "curioso" que una persona "que guarda como secreto de Estado los viajes en Falcón para amigos y familiares" haya sido "espiado" así como que la sociedad se entere "un año más tarde". "Por cierto, lo explota el Dos de Mayo (Félix) Bolaños antes de venir al acto".

Ayuso ha sostenido que el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, está erosionando España "con tal de no erosionarse él". A su parecer, "no está gestionando el país sino está gestionando el poder" y está "destrozando, desprestigiando, las instituciones".

"Fijaos ahora con el CNI qué imagen estamos dando, con una cumbre como la de la OTAN en tan pocas semanas. Yo me imagino todos los informes de los embajadores en Madrid diciendo a sus respectivos gobiernos: este país es de todo menos de fiar", ha señalado.

Ayuso ha criticado "el daño que está haciendo" y ha considerado que es "gravísimo". Según ha expuesto, "hay gente que no se lo cree" porque durante muchos años se ha vivido "en un Estado de bienestar y con una libertad" en España que se piensa "que es eterno, de siempre y para siempre".

La presidenta ha señalado que "eso no es así" porque cuando se empieza a ver "el destrozo que están haciendo en la Educación, en las instituciones, en la Justicia, en tantas cosas, y alguien levanta la mano y dice 'ojo, que este es el mismo camino que llevaron en Venezuela, en Nicaragua'" permite "que muchos ciudadanos hayan reflexionado y hayan visto que no es una cuestión de unos contra otros".

Así, ha sostenido que este Gobierno es "el más autoritario" que se ha tenido "desde la dictadura" y que "va por el mismo camino". Para Ayuso, hubieran llevado al país "a la miseria absoluta si la sociedad madrileña no se llega a levantar y decir no al comunismo y al socialismo".