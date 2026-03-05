Ayuso lanza un Plan Vive Universitario para construir residencias y facilitar alojamiento a estudiantes

Varios alumnos realizan el primer examen durante la primera jornada de la PAU 2025, en la Facultad de Químicas, durante la primera jornada de selectividad en Madrid, a 3 de junio de 2025, en Madrid (España). Unos 40. - Carlos Luján - Europa Press

MADRID 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado este jueves, en su comparecencia a petición propia en la Asamblea regional, la puesta en marcha del Plan Vive Universitario, un nuevo programa para "construir residencias de estudiantes, facilitar el alojamiento y su acceso a la educación universitaria".

Lo ha expresado la líder del Ejecutivo madrileño en una comparecencia a petición propia en la Asamblea de Madrid, donde ha indicado que van a impulsar un plan de residencias y viviendas estudiantes.

"Vamos a abrir los campus universitarios, también en verano, multiplicando como nunca se había hecho antes la oferta de cultura y deporte en todos ellos y también en los colegios mayores", ha señalado la dirigente regional.

El Gobierno regional ha explicado en un comunicado que, con ello, buscan atraer el talento, mejorar el bienestar de los jóvenes y reducir la presión sobre el mercado residencial. Esta iniciativa se desarrollará en el marco del nuevo modelo de financiación de las universidades públicas madrileñas acordado con los rectores.

Se prevé que estas instituciones impulsen actuaciones dirigidas a la ampliación de la oferta de alojamiento universitario para estudiantes.

Así, el Plan Vive Universidad se asentará en un modelo de colaboración público-privada que permitirá a la Comunidad de Madrid poner suelo a disposición para movilizar inversión, participando en todo el proceso para garantizar su planificación y calidad, y actuando de esta manera como garante del interés general, con un marco de actuación estable y transparente, han explicado.

Las residencias de estudiantes han sido reconocidas en el ámbito europeo como una infraestructura esencial para "la competitividad, la movilidad académica y la cohesión social", y la región madrileña quiere dar así "un paso decisivo para reforzar su sistema educativo y su modelo de crecimiento", señalan desde el Ejecutivo regional.

No se trata solo de construir alojamiento, sino de crear entornos que favorezcan el estudio, la integración y la salud emocional de los estudiantes, al tiempo que se busca "liberar presión sobre el alquiler residencial", ayudando en las políticas de vivienda del Ejecutivo madrileño.

Con esta iniciativa quiere alinear su acción con las prioridades europeas y reafirmar su compromiso con "una educación accesible, una juventud con oportunidades y un desarrollo urbano equilibrado", han subrayado desde el Ejecutivo.

Esta medida se suma a otras del Ejecutivo autonómico como el Plan Vive, que busca incrementar la oferta de vivienda asequible mediante la movilización de suelo público y la inversión privada y que ya ha puesto en el mercado más de 5.200 de las 14.000 viviendas previstas, 5.500 de las cuales estarán destinadas exclusivamente a menores de 35 años.