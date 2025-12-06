Ayuso llama en el Día de la Constitución a "seguir caminando juntos" frente a bandos que llevan a "los peores episodios"

El presidente del Senado, Pedro Rollán, y la presidenta del Congreso, Francina Armengol, saludan a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, durante el acto institucional por el Día de la Constitución - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 6 Dic. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha hecho un llamamiento a la sociedad española en el Día de la Constitución para "seguir caminando juntos" frente a los bandos que llevan a "los peores episodios de la historia".

Así lo ha compartido el Ejecutivo autonómico en un comunicado tras la asistencia de Ayuso al acto de conmemoración del 47º aniversario de la aprobación de la Constitución Española, donde ha trasladado su "orgullo" por el hecho de que hace 47 años, españoles "de toda procedencia y todo color político" fueran capaces de unirse por "la necesidad de seguir caminando juntos, no seguir creando una España de sospechas, rencores y bajo el interés común de querer aceptarse y vivir en pluralidad".

Frente a ello, ha lamentado "la España que se está fabricando desde hace algún tiempo", que "busca los bandos y el agravio" de manera que, "quien redacte, legisle, juzgue, opine, de partida será sospechoso, culpable o creído".

"Esto es pernicioso y nos lleva a los peores episodios de nuestra historia, como lo es trocear esta nación de siglos y hacerlo sobre todo en manos de aquellos que no la quieren, especialmente el nacionalismo, que desde distintas comunidades autónomas separatistas está creando con el apoyo y el patrocinio del Gobierno una ruptura que va sin frenos", ha concluido la presidenta autonómica.