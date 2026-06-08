Ayuso mantendrá un encuentro privado con el Papa esta tarde en el marco de su visita a Madrid

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, asiste a la ceremonia de bienvenida al Papa León XIV en el Palacio Real, a 6 de junio de 2026, en Madrid (España). - J.J. Guillén / EFE / Pool

MADRID, 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, mantendrá este lunes un encuentro privado, a las 16 horas, con el Papa León XIV en el marco de la visita que está realizando al país.

Así lo se ha señalado la dirigente regional desde la Real Casa de Correos ante los periodistas, en un lugar que acoge estos días el trasiego de multitud de profesionales en el Centro Internacional de Prensa durante la visita del pontífice a España.

Mantendrán este encuentro después de que hace justo una semana León XIV recibiera a la presidenta en El Vaticano, antes de su visita a la región, y de que este lunes haya sido el primer pontífice en ofrecer un discurso a diputados y senadores en la Cámara Baja.

Considera la presidenta regional que la visita del Papa permitirá que se abran nuevos debates sobre los desafíos que afectan a las sociedades como la inmigración o las nuevas tecnologías. "Creo que son consensos que no pueden ser propios solo de una región o de una nación, tiene que ser de todos porque son temas globales", ha indicado, poniendo el foco en las bases del "humanismo cristiano".

La presidenta está "muy contenta" de la imagen que está proyectando la Comunidad de Madrid porque eso "es España", un país "alegre, que celebra y que es generoso", además de subrayar que haya ciudadanos que han estado "cinco o seis horas al sol esperando para verle pasar de lejos".

También ha agradecido lo "generoso" que están siendo los madrileños que han "cedido mucho" en sus rutinas por la llegada del pontífice y que han tenido que hacer "sacrificios, pequeños o grandes, para que todo funcione".

"Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, funcionarios, los equipos de Emergencias, de seguridad, los sanitarios, tantos voluntarios... Todo el mundo ha hecho algo, ha contribuido, y cuando todo el mundo pone su parte, pues pasan estas cosas que desde fuera entiendo que el mundo nos ha visto con alegría", ha expresado.

Así, ha subrayado que aunque cada político tiene su planteamiento, se encuentren "puntos de encuentro". "Te ayuda a alzar la mirad y decir qué más importante hay y luego que para los jóvenes no pierdan la esperanza en el sacrificio, en el trabajo, en el país donde han nacido o la herencia occidental que han recibido, pues tenemos que elevar también el nivel de debate", ha ensalzado Díaz Ayuso.

Además, y sobre la visita del Papa a Cataluña, ha señalado que allí lo celebrarán también "españoles y ciudadanos de todos los rincones" que lo vivirán también con "la máxima ilusión" con la Sagrada Familia que se "proyectará ante el mundo".