Ayuso ofrece apoyo a regiones socialistas contra "el pacto locura" con separatistas y distinguir entre sanchismo y PSOE

Publicado 19/12/2019 13:55:48 CET

MADRID, 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha ofrecido apoyo y colaboración a autonomías gobernadas por el PSOE contra "la locura de pacto" que se está fraguando entre el PSOE estatal y los independentistas catalanes para la investidura de un nuevo Gobierno de España y ha asegurado que hay que empezar a distinguir entre el 'sanchismo' y el Partido Socialista.

En la rueda de prensa conjunta entre Ayuso y el presidente de Castilla-La Mancha tras la firma de renovación del abono de transporte entre ambas regiones, la titular del Ejecutivo madrileño ha señalado que tras la sentencia condenatoria de inhabilitación de presidente catalán, Quim Torra, por colocar en sedes públicas lazos amarillos en campaña electoral, que con ese político "no puede tocar nada que tenga que ver con los público".

Isabel Díaz Ayuso ha criticado que mientras eso sucede el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, sigue negociando la investidura con los separatistas catalanes, por lo que afirma que hay que "empezar a diferenciar entre sanchismo y PSOE".

"A él le da igual que estén inhabilitados, condenados o procesado con tan de permanecer en la Moncloa y no se entiende que tengamos a esos socios a punto de cerrar un acuerdo con Sánchez. Me parece una absoluta locura en democracia", ha añadido.

Por ello, la presidenta madrileño ha subrayado que "no le entra en la cabeza que un socialista, que es español por encima de todo, que tiene tanta gente viviendo en Cataluña, que conoce cómo es trabajar defendiendo la Constitución, se vea en este laberinto". "Presidente, tienes una situación muy complicada", ha espetado a su homólogo castellano-manchego, Emiliano Díaz Page.

"MANO TENDIDA" A COMUNIDADES SOCIALISTAS

Por todo ello, Ayuso ha lanzado un mensaje de "mano tendida" a todas las comunidades que no están de acuerdo con lo que está sucediendo ahora en España, "una mano tendida para llegar a acuerdo y trasladar al presidente del Gobierno sus opiniones". "No me creo que manchegos, aragoneses o asturianos estén de acuerdo con lo que está haciendo Sánchez. La mayoría de ellos se sienten españoles y luego de su comunidad", ha aseverado.

Por eso, la titular del Gobierno madrileño se ha ofrecido a apoyar y llevar iniciativas, manifiestos y acuerdos que vayan en la línea de "no estar presos del independentismo". "Lejos de buscar nada bueno para el país, los independentistas quieren desestabilizar y destruir, que es más fácil que construir", ha dicho.

Frente a ello, Díaz Ayuso ha recordado que en España ha habido 40 años de "bienestar, acuerdos y colaboración entre administraciones diferentes para llegar a este Estado de Bienestar". "Haremos todo lo que sea posible, todo lo que sea, para seguir así. Esta situación tiene que mirar hacia adelante y buscar lo que nos une a partidos diferentes y comunidades distintas", ha concluido.