Ayuso pide abordar en septiembre el CPPF con "orden y rigor" y acabar con "decisiones escandalosas" en financiación

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, durante una reunión extraordinaria del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, en la Real Casa de Correos, a 29 de julio de 2026, en Madrid (España). - Fernando Sánchez - Europa Press

MADRID 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha pedido este miércoles abordar en septiembre el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) con "orden y rigor" y acabar con "decisiones escandalosas" en materia de financiación autonómica.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno celebrado de manera extraordinaria por el incendio en la Sierra Oeste, la presidenta regional ha puesto el foco en la necesidad de tener información por parte del Gobierno para saber "si va a haber unos Presupuestos Generales o saber cómo quieren hacer las cosas".

Lo ha trasladado así después de que el Ministerio de Hacienda decidiera retrasar la convocatoria del Consejo de Política Fiscal y Financiera en la que se abordará la reforma del modelo de financiación autonómica hasta el 4 de septiembre, tras la petición de aplazamiento solicitada por las comunidades autónomas del Partido Popular.

"Es que ahora no solo no hay información, es que la situación es dantesca para las comunidades que nos vemos afectadas por esta situación del fuego, entre otras muchas cosas. Así que por lo menos me parece que era necesario ahora mismo no ponernos a gestionar el dinero de todos a las puertas de las vacaciones, a 40 grados, a ver si nadie se entera", ha valorado.

Así, Díaz Ayuso ha cargado contra las "decisiones escandalosas" del Gobierno que "comprometen a los socialistas en otras regiones para comprar las elecciones en Cataluña" y, frente a ello, ha pedido abordar estas medidas tras la vuelta del verano porque "comprometen el futuro y el patrimonio de todos los españoles", además de exigir "un poco de respeto por las formas".

Sin embargo, ha censurado a un Gobierno que "aprovecha cualquier situación, catástrofe o situación sobrevenida" para seguir con sus hojas de ruta.

En materia de inmigración, ha insistido en que el aeropuerto de Adolfo Suárez-Madrid Barajas es uno de los puntos principales de "entrada masiva e irregular de personas". "Estamos ante una situación incomprensible, esto no ocurre en ningún lugar. Una nación que se preste, cuida de sus fronteras y del Estado de Derecho y esto no está sucediendo en nuestro país y lo que yo me pregunto es por qué, para qué, cuál es el fin", se ha preguntado.

Considera así que las comunidades autónomas no tienen que dejar de denunciarlo porque afrontar esta situación como "buenamente pueden" porque les importa "la convivencia y el mantenimiento de los servicios públicos".