Ayuso pide acabar con "discursos cobardes y bienquedas" mientras mujeres y niños son "torturados" en Irán

MADRID 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha pedido este viernes acabar con los "discursos cobardes y bienquedas" mientras "se mira para otro lado" en Irán donde mujeres y niños están siendo "torturados".

Así lo ha expresado la dirigente madrileña en su intervención en el acto institucional por el Día Internacional de la Mujer en la Real Casa de Correos, sede del Gobierno regional, donde han cobrado especial protagonismo las mujeres iraníes, en un contexto geopolítico marcado por la escala bélica de Estados Unidos en Irán.

Ayuso se ha mostrado "orgullosa" de recibir a mujeres iraníes que son "fiel testigo" de lo que está sucediendo en su país y en otros del mundo donde Occidente a veces "no ha mirado por no querer ver, no querer saber y desconocer", algo que considera que "no se puede permitir".

"Y yo me pregunto cuánto tiempo más vamos a mirar para otro lado, como si las cuestiones domésticas no fueran de todos. ¿Cuándo vamos a apelar al derecho internacional también para las mujeres en Irán? Muchas mujeres en el mundo son explotadas, violadas, asesinadas por el hecho de serlo y en cuantos países estas prácticas hoy se han hecho ley", ha denunciado la presidenta.

Así, ha subrayado que al pueblo de Irán se les están negando "los derechos más básicos" aludiendo especialmente a los cristianos, las mujeres, los homosexuales, las personas con discapacidad o por ser de una determinada raza.