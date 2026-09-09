Ayuso pide la dimisión de Sánchez por no actuar tras el aviso de CNI y Policía sobre Ceuta: "Sí es un perro con dueño"

Archivo - Archivo.- La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso - Fernando Sánchez - Europa Press - Archivo

MADRID 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha defendido este miércoles que el presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, debe dimitir por no haber actuado tras haber recibido avisos del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y de la Policía Nacional sobre la posibilidad de una entrada masiva de migrantes en Ceuta.

En concreto, según los informes desclasificados por el Gobierno, el CNI avisó a la Delegación del Gobierno en Ceuta de un "llamamiento" en redes sociales para llevar a cabo un "asalto por valla y mar" a la ciudad autónoma a través de la aplicación de mensajería instantánea WhatsApp el día 29 de julio, un día antes de la entrada masiva de más de 70.000 inmigrantes procedentes de Marruecos.

Además, también emitió el 29 de julio a las 18.26 horas una nota informativa con una "alerta temprana", que tenía como destinatario los servicios de inteligencia de Marruecos, en los que avisaba de un posible "asalto a la valla de Ceuta" justo un día después, el 30 de julio, coincidiendo con la semana de la Fiesta del Trono en el país vecino.

"Con la comprensión lectora al nivel de la LOMLOE, desclasifica documentos que le inculpan", ha ironizado la presidenta madrileña sobre unos informes del CNI y la Policía Nacional que avisaban de "la invasión" que se registró a finales de julio y ante los que, ha censurado, "Sánchez no hizo nada".

"Sí es un 'perro con dueño'. ¡Dimisión!", ha remarcado Ayuso usando la expresión que el propio Sánchez ha empleado en el Congreso para contestar al líder de Vox, Santiago Abascal, y negar ser víctima del chantaje de Marruecos. "Usted me ha llamado autócrata y dictador. Incluso me llaman perro. Le digo una cosa, a diferencia de usted, yo seré un perro, pero no tengo amo", ha dicho el jefe del Ejecutivo central