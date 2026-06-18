Ayuso pide que el periodismo "siga siendo una profesión unida" frente a los que crean "redes" para "proteger al poder"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, durante una sesión plenaria, en la Asamblea de Madrid, a 18 de junio de 2026, en Madrid (España). La Asamblea de Madrid cierra curso político con un Pleno en el que se aprueban dos leyes y con la- Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, ha pedido que el periodismo "siga siendo una profesión unida" frente a aquellos que quieren crear "redes" para "proteger al poder, al margen del bien común, de la verdad y de la convivencia".

Lo ha expresado este jueves en la ceremonia de entrega de los Premios de Periodismo 2025 de la Asociación de la Prensa de Madrid (APM), que se ha celebrado en la Real Casa de Correos, sede del Gobierno autonómico.

"No puede ser que se vete a medios de comunicación en viajes oficiales. Unos sí, unos no. Elegir quién pregunta en las ruedas de prensa, señalar a periodistas con nombres y apellidos, tirar micrófonos o cortar ruedas de prensa cuando las preguntas son incómodas", ha censurado.

En este sentido, la presidenta ha recalcado que "todos tienen derecho a pensar o a contar las cosas". "Estamos aquí para ser criticados y ser examinados hasta el tuétano. Pero nadie tiene el derecho a crear redes para proteger al poder, al margen del bien común, de la verdad", ha añadido.

Considera Ayuso que España "está viviendo una situación totalmente desquiciada" porque en estas semanas "ha salido a la luz operaciones al más alto nivel contra periodistas incómodos, cuyos nombres están en libretas, en este caso del partido que sostiene al Gobierno, para perseguirles".

"No quiero pensar que trabajan al unísono, bajo un mando, para imponer una narrativa. Eso es una clara deslealtad con el resto de los medios de comunicación, especialmente los privados, que sobreviven gracias a la publicidad, a las audiencias y al trabajo de sus profesionales. Y también en contra de la verdad y de los fundamentos de toda democracia liberal, donde el Estado de Derecho y la libertad de prensa son pilares fundamentales", ha insistido.

En esta línea, la presidenta ha advertido de que si a la disrupción que supone la inteligencia artificial (IA) se une una "maquinaria gubernamental", no va a quedar "un espacio o un breve lugar para que respiren ni la verdad ni la pluralidad".

"La televisión pública, la que se levantaba en los 'viernes negros' contra lo que llamaban desinformación, ahora está condenada por manipular y no rectifica. Se ha convertido en una especie de plataforma argumental para mantener una maquinaria que está operando al servicio del poder desde el gobierno, en connivencia con algunos periodistas. Algunos dicen que hay una lista de 61", ha indicado.

DESTACA LA LABOR DE LA APM

Por otro lado, la dirigente madrileña ha destacado la labor que desempeña la APM, una institución, de la que ha formado parte, que representa a los profesionales de la información, "uno de los oficios más antiguos y bonitos que existen".

"La inmediatez, la gratuidad de algunas plataformas, especialmente a través de redes sociales, y la intoxicación sistemática, que en ocasiones prioriza visitas que dan rédito publicitario en lugar de contar la verdad, han cambiado radicalmente el panorama mediático en todo el mundo", ha apuntado.

No obstante, ha señalado que "con creatividad, mucho sufrimiento y sacrificio", la mayoría de los medios convencionales relevantes de España "se han mantenido y transformado a la par que han nacido numerosos diarios y profesionales digitales de enorme prestigio".

Ayuso también ha reconocido a los galardonados, como Víctor Márquez Reviriego por su "ejemplo de compromiso, destreza y vocación"; Ketty Garat, que "pese a las presiones y el señalamiento que ha soportado estos años, nunca ha mirado para otro lado"; Mar Manrique, por ser "una de las voces más destacadas en el periodismo digital español"; y Marta González Novo, por su trabajo "siempre vinculado al periodismo local".

CENTRO INTERNACIONAL DE PRENSA

Por otra parte, la jefa del Ejecutivo autonómico ha recordado que hace unas semanas la Real Casa de Correos fue Centro Internacional de la Prensa durante la visita del Papa León XIV a España, que acogió a más de 2.300 periodistas de 50 países diferentes.

"Ha sido un verdadero honor. Esto va a quedar para siempre en el recuerdo de todos los españoles. Para gran orgullo de todos, podemos decir que todo salió muy bien, en parte también gracias al equipo de comunicación y prensa que trabaja en la Real Casa de Correos del que también estoy muy orgullosa", ha defendido.