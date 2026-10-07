Ayuso publicará el 2 de diciembre 'Íntimo', su primer libro de memorias sobre su vida y carrera política

Portada de primer libro de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, que lanzará el 2 de diciembre - EDITORIAL PLANETA

MADRID 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, lanzará el 2 de diciembre su primer libro, bajo el nombre de 'Íntimo', de memorias sobre su vida, infancia y carrera, así como las acciones y personas que han dado forma a su "ideario político".

Según ha informado la editorial Planeta en un comunicado, con este libro la presidenta madrileña se propone reflexionar "sobre las historias, las anécdotas y las personas que han dado forma a su ideario político y que han erigido los principios que dictan su cometido".

A través de fotografías e imágenes, "y con el lenguaje directo y franco que la caracteriza", Isabel Díaz Ayuso hablará de los años que transcurren desde su infancia en Chamberí y Sotillo de la Adrada hasta el presente.

La juventud, los estudios, el compromiso político, campañas como la de 'Comunismo o libertad', el antinacionalismo, la lucha contra la Covid, sus viajes y "sus grandes pasiones como la música, el deporte y la gastronomía" tomarán el protagonismo.

En el mismo, la presidenta hablará de los episodios "dramáticos" que le tocó vivir, como el aborto que sufrió, y también hablará "sobre algunos de los protagonistas de su vida personal y política".

En el fragmento que han publicado, la presidenta madrileña ha afirmado que repasara su "vida al completo". "Me han ayudado la mudanza y la vuelta a los escenarios más significativos de mi vida. El barrio de mi abuela y la sierra oeste madrileña, mi valle y el monte de mi pueblo. Lugares que, mientras escribía, veía cómo se perdían arrasados por el fuego", ha apuntado.