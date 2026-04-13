Ayuso recibirá este sábado a Maria Corina Machado y Edmundo González en la Real Casa de Correos

Archivo - Maria Corina Machado. Photo: Hans Scott/Agencia Uno/dpa - Hans Scott/Agencia Uno/dpa - Archivo

MADRID 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, recibirá este sábado a la líder opositora venezolana María Corina Machado y al presidente electo de Venezuela, Edmundo González Urrutia, en la Real Casa de Correos, sede del Gobierno regional.

Así lo ha anunciado durante una visita a las obras de la Ciudad de la Justicia el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, quien ha mostrado la satisfacción del Ejecutivo autonómico por esta visita institucional.

"Estamos satisfechos de que visite nuestra región", ha señalado el consejero, quien ha desgranado que en el encuentro estará el Consejo de Gobierno y que se celebrará a las 17.30 horas.

Desde el Ejecutivo madrileño han subrayado que estarán "encantados de poder recibirla" y de escuchar de primera mano su visión sobre la situación en Venezuela.

Durante la reunión, se abordará especialmente su "la lucha por la libertad del pueblo venezolano", en un contexto marcado por la situación política que atraviesa el país.