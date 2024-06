Ayuso reitera que no "despolitizar" el CGPJ sería la "estocada final para la separación de poderes"

Recuerda que Feijóo dejó claro que no habrá acuerdo si no se cumple esta condición



La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha reiterado que no "despolitizar" el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) "sería la estocada final para la separación de poderes y contra el Poder Judicial" y ha recordado que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ya dejo claro que no habría acuerdo con el PSOE si no es en este sentido.

"Yo no puedo estar más de acuerdo", ha sostenido la presidenta regional, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, donde ha indicado que su opinión acerca de la renovación del CGPJ ya la ha trasladado "en los órganos internos" de su partido y también a su presidente.

Ayuso ha insistido en su comparecencia en que "sanchismo es chavismo" y ha trasladado que esto significa buscar el control de "la Justicia, que es el último contrapoder que queda para autoamnistiarse tanto a él como a toda la corrupción que le rodea". "De esto se trata y de ahí van estas prisas", ha avisado la dirigente madrileña. Pero, para Ayuso, hay que tener en cuenta que por delante hay "un desafío que después de no tiene vuelta atrás".

"Sé que el presidente (Feijóo) es el primero que está involucrado en que se despolitice este sistema de nombramientos antes de pasar a lo siguiente. Y esto tiene que ser así porque si no volvemos a ver lo que tenemos ahora mismo en el Tribunal Constitucional y porque a la democracia le quedan las horas contadas para que este Gobierno pueda tener una separación de poderes y unos contrapesos", ha trasladado.