Ayuso reitera que no se puede "imponer con rodillo" las medidas Covid y espera poder llegar ahora a un consenso

MADRID, 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

La presidenta en funciones de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha reiterado que el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud no puede "imponer con rodillo" las medidas para frenar al coronavirus y espera que se pueda alcanzar un consenso entre todos tras la decisión de suspenderlas de la Audiencia Nacional.

En una entrevista en 'Onda Cero', recogida por Europa Press, la dirigente madrileña ha indicado que estas medidas crean "un sinsentido normativo". "Se podría haber llegado a algún tipo de consenso, algo que no sucede normalmente con este Gobierno, que considera que un Consejo Interterritorial se hace ley y, sin embargo, las sentencias del Supremo, como puede ser el caso del proceso, no", ha declarado.

Para Ayuso, es "preocupante" esta forma de "imponer una serie de medidas y utilizar un Consejo Interterritorial, con una supuesta unanimidad, que no había" porque las autonomías que votaron en contra representan "a 30 millones de españoles" no pintaban "nada".

La 'popular' ha explicado que ahora hay tres días por delante para saber cómo va a finalizar la situación. Espera que se alcance un consenso pero ha avisado de que no se trata de "cerrar la hostelería, arruinar aún más a restaurantes y bares, o crear perjuicio en la organización de grandes eventos como pueden ser los congresos que se celebran en Ifema y luego ya veremos".

"Si llegamos a un consenso y nos entendemos entre todos pues muchísimo mejor pero sin una ley de pandemias es volver a empezar una y otra vez con lo mismo", ha declarado la presidenta madrileña. Ayuso ve estas medidas "absolutamente perniciosas" para la principal economía del país.

En este punto, ha hecho hincapié en que la pandemia en Madrid "está a la baja constantemente por lo que no tendría ninguna lógica volver hacia atrás". Además, ha incidido en que en junio, julio y agosto, que "no son para el turismo los mejores" meses en la región, no sabe por qué la iniciativa privada "va a tener que pagar unas restricciones que no hacen falta".