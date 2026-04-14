Ayuso reivindica su apoyo a la educación concertada y el derecho de familias a elegir su "formación moral"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, entrega la Medalla Internacional de las Artes, a título póstumo, a Mario Vargas Llosa, a 13 de abril de 2026, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha reivindicado este martes su apoyo a la educación concertada y el derecho de las familias a elegir la "formación moral y religiosa" para los niños.

Lo ha señalado así desde el colegio concertado Gredos San Diego en Valdebebas, donde ha recordado que para garantizarlo la Comunidad de Madrid ampliará en cuatro años la vigencia de los actuales conciertos educativos para beneficiar a las familias de 350.000 alumnos que estudian en más de 550 centros sostenidos con fondos públicos.

"Nuestra Carta Magna reconoce la libertad de enseñanza, es decir, que se reconoce la libertad de creación de centros docentes y la libertad de cátedra, pero también el derecho de los padres a elegir la formación religiosa y moral que deseen para sus hijos", ha señalado.

Para ello, ha reivindicado la puesta en marcha de la Ley Maestra de Libertad de Elección Educativa en el año 2022 para reconocer el derecho de las familias a elegir colegio y que obliga a la Administración a "facilitar esta elección en la medida de lo posible". Con ella, "más del 95% de las familias madrileñas obtiene plaza en el centro que eligen como primera opción".

La presidenta regional ha afirmado que trabajan también pensando en la educación pública, que es "una prioridad absoluta" del Gobierno madrileño.

El nuevo Gredos San Diego se ubica en Valdebebas, donde ha recordado que la Comunidad de Madrid ha realizado una inversión de 32 millones de euros en infraestructuras educativas para dar servicio a "un barrio pujante que está en pleno crecimiento".

Así, se han destinado la inversión a la construcción de la Escuela Infantil Mudarra; los colegios Nuria Espert, que se ha estrenado en este curso, y Alfredo Di Stéfano, que también ofrece Secundaria, y las obras del instituto público ya están en marcha desde septiembre para aportar mil nuevas plazas públicas de Secundaria y Bachillerato a esta zona.

"Lo que queremos, sobre todo, es defender la libertad educativa, la libertad de elección de las familias y, por tanto, también la enseñanza concertada", ha apuntado.

Díaz Ayuso ha recorrido esta mañana las instalaciones de este centro, el décimo de esta cooperativa educativa en la región, que abrió sus puertas en 2023 y cuenta ya con 1.600 alumnos en las diversas etapas educativas que ofrece a las familias residentes en la zona. Además, están dando empleo a más de 2.000 personas actualmente.

En su intervención, el director del GSD Valdebebas, Víctor Calvo, ha señalado que tienen un gran reto por delante como educadores que es "contribuir al desarrollo de futuras generaciones" con una mentalidad de apertura al funcionar como "centros culturales, sociales, deportivos, con el objetivo de aportar valor a sus vecinos".

Además, ha ensalzado el respeto, entusiasmo y las ganas de aprender de los más jóvenes con "sus ganas de conectar el aprendizaje con la realidad, su gran capacidad crítica y conciencia social".