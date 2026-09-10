Ayuso reivindica la labor de su portavoz en la reconstrucción "inédita" de la Sierra Oeste tras el incendio

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el consejero de la Presidencia, Miguel Ángel García Martín, durante el debate sobre el Estado de la Región en la Asamblea de Madrid, a 10 de septiembre de 2026, en Madrid (España). - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

MADRID 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha reivindicado este jueves la labor de su portavoz y consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, al favorecer la reconstrucción "inédita" de la Sierra Oeste tras el gran incendio del verano.

Lo ha señalado así en la primera sesión del Debate del Estado de la Región (DER) en la Cámara regional, donde ha agradecido "su impulso" al emprender "acciones inmediatas" para la reconstrucción y para reconvertir la comarca en una zona "pujante".

Estas palabras se producen tras un verano en el que el consejero de Presidencia ha estado en el punto de mira por la acción de Planifica Madrid, empresa pública que adquirió el ático de Chamberí y que depende de su área. La Comunidad mantiene en venta este inmueble y pretende destinar lo adquirido a la reconstrucción de la Sierra Oeste.

García Martín comparecerá el jueves de la semana que viene para abordar este asunto si bien desde el Gobierno han defendido en múltiples ocasiones que ya se han dado explicaciones "concluyentes" durante todo el verano.

La propia presidenta ha negado en varias ocasiones que este inmueble fuera para su "uso personal" y lo ha enmarcado en una "reforma integral" de la Real Casa de Correos. Además, argumentó que la empresa pública "compra y vende" inmuebles a lo largo del año y que ella no conoce estos movimientos porque no es "su competencia saberla" sino de los consejeros de cada organismo.

En este contexto, la presidenta ha aprovechado su intervención para agradecer a García Martín "su impulso" en la Sierra Oeste donde han tenido que sufrir "carreteras cortadas, comercios destrozados, explotaciones ganaderas y agrícolas fuertemente afectadas o derruidas; y casas, coches, motos e instalaciones deportivas reducidas a cenizas, afectando gravemente además a plantaciones de viñedos y cultivos".

"Es profundamente doloroso que uno de los entornos más bellos de Madrid, un verdadero pulmón para toda España junto al Valle de Iruelas y el Valle del Tiétar, ambos en Ávila, se haya convertido en una línea de cerca de 50 kilómetros quemados", ha lamentado.

En este tema, también ha agradecido la acción que ha impulsado el consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, Carlos Novillo, y su "buen hacer". "Si no hubiera sido por el consejero Carlos Novillo, no se hubiera atendido de esta manera y no se hubieran tomado las decisiones fundamentales para activar el nivel 3 y que han demostrado la altura de la tragedia que teníamos delante", ha ensalzado la presidenta.

Por último, ha reivindicado que se Gobierno "canceló vacaciones" y que se ha dedicido a poner a la venta "varios inmuebles públicos", entre ellos el ático. "Tras lo sucedido este verano en la Sierra Oeste, toca centrarnos en lo importante", ha apostillado.