Ayuso reivindica a Madrid como antítesis de la España de Sánchez que va "camino de Venezuela" y de la "pobreza absoluta"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en el acto inaugural de la XXX Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno presidido por Sus Majestades los Reyes de España - CASA REAL

MADRID 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha reivindicado este jueves a Madrid, que acoge la Cumbre Iberoamericana, como la antítesis de la España de Sánchez que "va camino de Venezuela" y de la "pobreza más absoluta".

Lo ha trasladado así en la sesión de control al Gobierno en el Pleno de la Asamblea, donde ha destacado que muchos los líderes iberoamericanos estaban sorprendidos de que España que no hubiera presupuestos aprobados este año pero sí "un fiscal general del Estado condenado y que hayan intentado acabar con la vida de una juez que investiga la corrupción del entorno del presidente del Gobierno".

"Todo lo que ocurre en España, ni los países que democráticamente y económicamente siempre les ha ido peor, se pueden creer que esto esté ocurriendo en Europa, en España. Pero sí, vamos por el mismo camino de Venezuela, vamos por el mismo camino de los apagones, de los desastres, del deterioro de lo público y de la pobreza más absoluta", ha lamentado la presidenta madrileña.

Es por ello que celebra que los líderes iberoamericanos vayan a Madrid y comprueben "de primera mano" que en Madrid sucede "todo lo contrario".

"Y gracias al rey de España al que ustedes quieren dinamitar porque quieren acabar con la monarquía parlamentaria, gracias al rey de todos todavía hay unidad para poner orden y equilibrio en el mundo y que las democracias liberales se den cita por una vez en la capital de España como hacía tiempo que no ocurría", ha espetado a la banda de la izquierda.

En esta línea, ha reivindicado la unión de las naciones hispanoamericanas que desde la izquierda quieren dinamitar con "las repúblicas bolivarianas" que lo único que quieren es "pobreza y miseria".

Considera Díaz Ayuso que si no se refuerza el vínculo iberoamericano lo único que va a ocurrir es que los lobbies van a "seguir creciendo y multiplicando el narcotráfico".

"Uno de cada siete madrileños procede de todos estos países, hablamos de 21.000 estudiantes universitarios, 108.000 no universitarios, celebramos de una forma parecida de ver la vida, alegre, brava, humana y desde luego siendo conscientes de lo importante que es respetar el Estado de Derecho y la separación de poderes en contra de las dictaduras de las que ustedes se lucran siempre", ha expresado.

En esta línea, el portavoz del PP en la Asamblea, Carlos Díaz-Pache, ha celebrado que Madrid vuelva a ser "capital de Iberoamérica en un momento en el que la libertad está amenazada a ambos lados del Atlántico".

Así, considera que juntos hay que luchar frente a "el degradación institucional, la violencia alentada desde parlamentos como este, los intentos por pervertir la limpieza de las instituciones y el borrado de los delitos para los amigos, la corrupción generalizada".