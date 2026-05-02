Ayuso salvaría la mayoría absoluta, PSOE sería segunda fuerza y Vox crecería en tres diputados, según una encuesta

La presidenta de la Comunidad de Madrid y del PP de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, durante su participación en la Jornada Entre Distritos del PP de Madrid, en los Viveros de Empresas de Carabanchel, a 25 de abril de 2026, - Matias Chiofalo - Europa Press

MADRID 2 May. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, salvaría la mayoría absoluta, PSOE conseguiría ser segunda fuerza superando a Más Madrid y Vox crecería en tres diputados, según la encuesta de Sigma Dos para 'El Mundo'.

Coincidiendo con la celebración este sábado del Dos de Mayo, día de la Comunidad de Madrid, el sondeo muestra que el PP perdería hasta dos escaños, pasando de los 70 parlamentarios que consiguió en las elecciones autonómicas de mayo de 2023, hasta los 68-69, al borde de la mayoría absoluta que se sitúa en 68 y con un porcentaje de voto que bajaría del 47,3% al 46,7%.

Subiría Vox, que pasaría de los 11 parlamentarios actuales a 13-14 y con una estimación de voto del 7,4% al 9,5%. También crecería PSOE al pasar de ser tercera fuerza con 27 diputados a los 29, con una 'sorpasso' a Más Madrid y un porcentaje de voto por encima del 20%.

Más Madrid, que consiguió ser la fuerza de la izquierda más votada en 2023, bajaría de los 27 parlamentarios a 24-25 con un porcentaje de voto del 16,9%. Podemos seguiría perdiendo fuerza y se queda fuera de la Cámara regional con una estimación del 4,2% de los apoyos.

Sobre la valoración de los líderes políticos madrileños, la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, es la única que consigue el aprobado con un 5, seguida de la portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot, con un 3,4, y el secretario general del PSOE, Óscar López, obtiene un 3,1. La portavoz de Vox, Isabel Pérez Moñino, se queda con un 3 de media.