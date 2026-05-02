PP celebra que los madrileños den su apoyo a Ayuso "de forma consistente" frente a una oposición "en descomposición"

Archivo - El portavoz del PP en la Asamblea, Carlos Díaz Pache, atiende a los medios al término de una sesión plenaria en la Asamblea de Madrid, a 12 de marzo de 2026, en Madrid (España). - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

MADRID 2 May. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PP en la Asamblea, Carlos Díaz-Pache, ha celebrado este sábado que los madrileños sigan dando su apoyo a la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, "de forma consistente" frente a una oposición en la Asamblea de Madrid "en descomposición".

Lo ha señalado en declaraciones a los medios de comunicación desde la Real Casa de Correos, donde ha asistido el Dos de Mayo, festividad regional, al ser preguntado por la encuesta de Sigma Dos para 'El Mundo' que muestra que la presidenta salvaría su mayoría absoluta, PSOE conseguiría ser segunda fuerza superando a Más Madrid y Vox crecería en tres diputados.

El portavoz 'popular' ha subrayado que las encuestas siguen demostrado que los madrileños siguen confiando en el proyecto 'popular' dando una mayoría absoluta a Díaz Ayuso. Así, ha celebrado que los ciudadanos sigan confiando en este proyecto ante lo que trabajarán "con toda la responsabilidad" y frente a la oposición que están "en descomposición, con peleas internas y sacándose las uñas y los ojos".

"Tienen un año para recomponerse, tanto Más Madrid como el PSOE que son parte de la mayor corrupción que ha habido en la democracia española", ha valorado, a la vez que ha subrayado que el resto de partidos no tiene "mucho que ofrecer" y sí "más que justificar", por lo que creen que deben "pedir disculpas" a los madrileños.