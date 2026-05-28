Ayuso sitúa el Madrid de 2040 en 8 millones de habitantes y la IA como "herramienta fundamental" para la Administración

La presidenta de la Comunidad de Madrid y del PP de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, durante el acto de balance político celebrado en el Parque de Berlín, a 22 de mayo de 2026, en Madrid (España). El encuentro multitudinario congrega a militantes, alcaldes y po - Ricardo Rubio - Europa Press

MADRID, 28 May. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha situado a la región del año 2040 con ocho millones de habitantes y con la Inteligencia Artificial (IA) como "herramienta fundamental" para "multiplicar" la eficacia en la gestión de los servicios públicos y la administración.

Lo ha manifestado este jueves en el encuentro informativo autonómico 'La España vertebrada', organizado por el diario 'El Mundo', donde ha señalado que el 59% de los puestos de la Administración serán reconducidos a otras labores al ser automatizados.

"En la Comunidad de Madrid no dejamos de preguntarnos cómo hacer para que este Madrid que está viviendo el mejor momento de su historia mantenga aumente su pulso y que la región no pierda su carácter popular", ha recalcado.

La dirigente madrileña ha recordado que el crecimiento de la región ha venido comportándose en "términos brutos de manera muy parecida desde los años 50, a un millón de personas por década". "Pero ahora tenemos retos diferentes: nacen menos niños, tenemos una enorme longevidad y demográficamente ya no sólo atraemos a ciudadanos de todos los rincones de España, sino también del mundo entero", ha señalado.

En este sentido, ha apuntado que la IA va a ser una "herramienta fundamental" porque "va a ayudar a prevenir enfermedades, realizar cribados que salvan vidas, detectar de una manera mucho más rápida y fiable cualquier tipo de cáncer o ser más eficaces y eficientes en la gestión de citas médicas".

"Nos va a ayudar a diagnosticar de manera temprana cualquier trastorno en los niños, lo que les va a cambiar la vida, les va a dar una oportunidad de vivir de una manera muy diferente; también ofrecer un Madrid más saludable, menos contaminante y prepararnos también para los cambios", ha subrayado.

Por ello, Ayuso ha remarcado que aumentarán la oferta de formación en torno a la Inteligencia Artificial (IA), a las nuevas tecnologías a través de "cursos mucho más breves, donde tienen que nacer proyectos pegados a la empresa y pensando en profesiones que no han nacido".

"De golpe van a cambiar muchos sectores y se van a desplomar muchísimos puestos de trabajo. Y esto también va a cambiar totalmente en la educación y en la formación. De hecho, aún no han comenzado muchas carreras", ha apuntado. Ahora más que nunca los viejos oficios van a ser altamente demandados porque apenas hay obra cualificada de calidad para ello", ha subrayado.