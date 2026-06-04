Ayuso tacha a Espinar (PSOE) de "representante de la corrupción" de España en la Asamblea: "Está en nombre de la cloaca"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, durante un pleno en la Asamblea de Madrid - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha tachado a la portavoz del PSOE, Mar Espinar, de "representante de la corrupción" de España en la Cámara regional y de estar "en nombre de la cloaca".

"Sus palabras cada vez de más bajo porte, sobre todo lo que no pueden ocultar, es que usted es la representante de la corrupción en esta Asamblea", ha lanzado en la sesión de control de la Asamblea ante una pregunta de Espinar.

Así, le ha preguntado "cómo no se le va a caer la cara de vergüenza" la semana del 15 de junio cuando declaren el 16 Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero (17 y 18). "A ver la cloaca que fabrican ahora contra mi entorno, si ya estamos acostumbrados, señora Espinar", ha planteado la mandataria autonómica.

Al hilo, ha acusado a la portavoz socialista de tratar de tapar que el PSOE "montó una trama corrupta para defender 'al One' a costa de cargarse la democracia". "Está usted aquí en nombre de la cloaca. Su partido ha facturado facturas falsas para hacer desaparecer grabaciones de las saunas del suegro de su jefe", ha proseguido al tiempo que ha recordado la causa que se está juzgado esta semana por presunto enchufe del hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez, en la Diputación de Badajoz.

En su intervención también ha agradecido a los "servidores públicos y a la prensa libre" que están "dando la cara" para que se conozcan las "cloacas" del PSOE. "Gracias a esos agentes, a esos policías y a esos fiscales que ustedes han llevado al ostracismo y han perseguido y les han buscado hasta intentar arruinarles la carrera, sabemos hoy lo que está sucediendo", ha lanzado.

Ayuso ha agradecido a los agentes de la Guardia Civil, de la Policía y a los demás "funcionarios públicos" por los que se ha podido "saber lo que se está fraguando en contra e la democracia y las instituciones". Ha destacado que estos trabajadores públicos se han "tenido que ocultar de los mandos" que los socialistas, "dentro de la cloaca", han estado "dirigiendo".