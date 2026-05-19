Ayuso tilda de "escándalo internacional" la investigación a Zapatero y critica que Gobierno "cuestione" a la Justicia

1088349.1.260.149.20260519113430 La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso durante el acto de entrega de las Medallas de Honor con motivo de la festividad de San Isidro, en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

PINTO, 19 May. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha tildado este martes de "escándalo internacional" la investigación del expresidente de Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero en el caso 'Plus Ultra' y ha criticado que el Gobierno de la nación "cuestione" la labor de la Justicia.

"Desde luego esto es un escándalo internacional que nuevamente vuelve a situar a este Gobierno y todo lo que le rodea en el epicentro de los escándalos y de un desprestigio tremendo", ha afirmado la dirigente regional en declaraciones a los medios de comunicación antes de asistir a la entrega de llaves de viviendas del Plan Vive en Pinto.

Lo ha señalado así después de que el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama haya acordado investigar al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero en el 'caso Plus Ultra' por presuntos delitos de blanqueo de capitales y tráfico de influencias, según han confirmado fuentes del caso a Europa Press.

De esta manera, ha criticado que el Gobierno en todo momento "lejos de querer investigar", ha intentado "taparlo" y espera que no utilice "a la Fiscalía ni a la Abogacía para intentar encubrir la verdad".

"Ahora lo que tenemos que saber es qué está pasando, qué es lo que hay, y a partir de ahí pedir más explicaciones", ha defendido Díaz Ayuso, quien ha criticado que el Gobierno mientras tanto use el "no pasarán" con la única justificación de que "los jueces son fachas" o que hay "lawfare".

Cree la presidenta que cuestionar el trabajo de la Justicia es algo "terrible" y propio de "un gobierno populista", además de preguntarse si también van a poner "en tela de juicio las investigaciones internacionales y al resto de organismos".

"Yo creo que ha llegado el momento de explicaciones, de ver qué está pasando, transparencia, y que ya un asunto como el de Plus Ultra, que lo sabe el mundo entero, pues llegue a su fin y se conozca qué hay exactamente ahí", ha insistido.