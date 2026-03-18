Ayuso tilda de "mezquino" que la izquierda quiera recurrir el archivo de la causa de Ana Millán y alaba su "templanza"

Archivo - La presidenta de la Comunidad de Madrid y del Partido Popular de Madrid, Isabel Díaz Ayuso (d), y la que fuera candidata del PP a la Alcaldía de Arroyomolinos, Ana Millán Arroyo (i), durante un encuentro con afiliados - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

TRES CANTOS 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha tildado este miércoles de "mezquino" que la izquierda siga intentando "politizar" la investigación contra la vicepresidenta primera de la Asamblea y vicesecretaria de Organización del PP de Madrid, Ana Millán, al recurrir el archivo de la causa y ha alabado su "templanza" tras "diez años de calvario y de sufrimiento para ella y su familia".

"Es un calvario que además se multiplicó cuando fue elegida número 3 del Partido Popular de Madrid. Evidentemente no por el origen, que no tenía ninguna importancia, sino porque era un caso que se podía explotar contra el Partido Popular y contra mí, y de ahí que se le diera esa importancia que no tenía", ha defendido la presidenta madrileña en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno en Tres Cantos.

Así, considera "mezquino" que ahora quieran recurrir el veredicto lo del 'hermana yo sí te creo'. "Es que es una forma de hacer perder el tiempo y el dinero a todos, a los jueces, a los juzgados y a los ciudadanos", ha reprochado.

A ello, Díaz Ayuso ha añadido que la izquierda debería por una vez "tener decencia y pedirle perdón" a Ana Millán por "todo el daño que le han causado".