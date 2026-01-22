Ayuso se unirá este fin de semana a la campaña del PP en Aragón con varios actos junto a Azcón

Archivo - La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso y el presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, llegan a la Junta Directiva Nacional del Partido Popular - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid y del PP de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, viaja este fin de semana a Aragón para participar en la campaña del Partido Popular de las elecciones autonómicas del 8 de febrero con varios actos previstos juntos al candidato 'popular' a la reelección, Jorge Azcón.

Según han informado desde el PP madrileño, Díaz Ayuso asistirá a varios actos en Zaragoza y Huesca en los que intervendrá junto al presidente regional y candidato del PP, así como la alcaldesa de Huesca, Lorena Orduña, y el presidente del PP de Zaragoza, Ramón Celma.

La encuesta preelectoral del CIS sobre las elecciones autonómicas de Aragón señala que el PP es el partido con mayor probabilidad de voto, con un 35,3%, aunque necesitaría a Vox para gobernar. El PSOE obtendría un 26,7%; Vox alcanzaría un 15,1%; CHA un 6,9%; IU-Movimiento SUMAR sacaría un 5%, Podemos-AV, un 2,5% y Teruel Existe un 2,2%.

En cuanto al reparto de escaños, el PP se movería en una horquilla entre 25 y 29 escaños y el PSOE entre 17 y 23, Vox estaría entre los 10 y los 13 escaños, CHA podría lograr entre 3 y 5 escaños, IU-Movimiento Sumar de 1 a 3, Podemos-AV sacaría uno o ninguno y Teruel Existe de 1 a 2 escaños. Por su parte, el PAR, con el 1,5% de los votos, no alcanzaría escaño y perdería su representación en el Parlamento aragonés.