Ayuso ve a Corina Machado como "líder indiscutible" en Venezuela, exige elecciones y cree que la UE debe pedir perdón

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso

MADRID 5 Ene. (EUROPA PRESS)

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha valorado este lunes que la líder de la oposición venezolana y premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, es "líder indiscutible" de la Venezuela del futuro, ha exigido elecciones democráticas en el país y cree que la Unión Europea debe pedir perdón "por ir mirando para otro lado durante todos estos años".

"Hay numerosos informes que denuncian los crímenes de guerra y la situación de Venezuela, tratan como legítimo un estado criminal funcional, dicho así por distintos organismos, entre ellos la propia ONU", ha subrayado la dirigente autonómica en una entrevista en 'Antena 3', recogida por Europa Press.

Así, se ha preguntado "cuándo no se han violando los derechos" del pueblo de Venezuela durante estos años con "crímenes de lesa humanidad, asesinatos, detenciones arbitrarias por motivos políticos, desapariciones, centenares de presos políticos, crisis humanitaria, cierres de medios, falta de medicamentos, control, manipulación y negación de los procesos".

En esta línea, ha subrayado que el mundo mira ahora a María Corina Machado como "la líder indiscutible del futuro y de la propia Venezuela". "Primero era, en su momento, el anterior presidente Juan Guaidó, que no se le reconoció, y ahora María Corina Machado, que ha pagado el precio de estar un año de su vida encerrada en cautiverio por el hecho de haberle ganado limpiamente unas elecciones al tirano", ha reivindicado.

UN "NARCOESTADO" QUE HA LLEVADO A VENEZUELA "AL LÍMITE"

Díaz Ayuso ha afirmado que Venezuela se ha convertido en un "narcoestado" con organizaciones terroristas impregnadas "hasta el tuétano" en un país que estaba viviendo "una situación límite".

"Lo que está claro es que todo esto ha de desembocar primero en que los presos políticos tienen que ser inmediatamente puestos en la calle y después en unas elecciones democráticas donde libremente el pueblo de Venezuela nuevamente pueda manifestar, como ya hizo en las últimas, qué futuro quiere", ha defendido.

Considera que es el narcotráfico el que ha "sustentado" a Nicolás Maduro y su entorno encabezando un sistema "por el que podría haber estado transportando entre 200 toneladas de droga anuales a los Estados Unidos a través también de pasaportes diplomáticos y de una red criminal que es por lo que se le juzga".

Con este contexto, la presidenta madrileña ha señalado que España y la Unión Europea deben pedir perdón al pueblo de Venezuela por "mirar para otro lado" pese a haber vivido un "éxodo de ocho millones de personas después de la tortura, la hambruna y la persecución".

Además, ha puesto el foco en que Rusia, China o Cuba se han estado "lucrando" hasta ahora del petróleo de Venezuela mientras el Gobierno de Maduro "nunca levantó una escuela ni un hospital". "Habrá que dar un poco de confianza a quien hace algo, desde luego quien no ha hecho algo es la Unión Europea en muchas ocasiones y no digamos nuestro Gobierno", ha criticado.