Ayuso ve en investigación a su pareja un intento de que "se hunda": "Tengo una operación de Estado encima de mi cabeza"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, durante el ciclo ‘El pulso de nuestras comunidades: Madrid’, en el Hotel InterContinental, a 9 de julio de 2026, en Madrid (España). El encuentro ha sido organizado por el periódico 20minutos. - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

MADRID 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha afirmado este jueves que en la investigación a su pareja, Alberto González Amador, hay un intento de que "se hunda" y ha subrayado que tiene "una operación de Estado encima de su cabeza desde hace muchos años".

Lo ha expresado así tras ser preguntada en un coloquio de '20 minutos' por la investigación a su pareja, después de que ayer la Justicia admitiera a trámite un recurso de apelación presentado por la Fiscalía Anticorrupción contra la decisión del instructor de rechazar la petición de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil para recabar información tributaria y de la Tesorería General de la Seguridad Social en la investigación que afecta a Alberto González Amador.

"Fue conocerle y ya a partir de ahí su vida se convirtió en el espejo de un Gobierno que intenta equiparar o empatar", ha valorado la dirigente autonómico, quien ha insistido en que no tiene contratos con la Comunidad de Madrid y "no pisa instalaciones del Gobierno autonómico para sus negocios".

Además, ha subrayado esta misma semana ha hecho algo "inédito" y es que ha pedido por favor a la Justicia "que le investiguen todo", a la vez que ha criticado que sea una forma de "intentar que te hundas" o "mezclar desde lo personal" con algo que "no tiene nada que ver".

"Nadie ha elegido un negocio suyo en Consejo de Gobierno, como ha pasado en otros casos, no tiene joyas por el mundo, no tiene lingotes, en fin. No hay una caja fuerte en su despacho con joyas ahí", ha defendido la presidenta, a la vez que ha vuelto a incidir en que Quirón es "uno de los grupos sanitarios más prestigiosos del mundo" del que se debería estar "profundamente orgulloso".