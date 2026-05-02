Ayuso ve a Sánchez como "el uno" de la corrupción y denuncia una "deriva" y "decadencia" institucional

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, durante la entrega de las Grandes Cruces de la Orden del Dos de Mayo, en la Puerta del Sol de Madrid, a 2 de mayo de 2026, en Madrid (España) - A. Pérez Meca - Europa Press

MADRID, 2 May. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha asegurado este sábado que el jefe del Ejecutivo nacional, Pedro Sánchez, es "el 'uno'" en la supresa trama de corrupción que investiga el Tribunal Supremo, al considerar que no puede desvincularse de las actuaciones de su entorno más cercano.

"Si la trama es delictiva o no, lo decidirán los jueces. Pero que el 'uno' es Sánchez, como que yo soy la 'uno' de la Comunidad. Si tu 'dos' o tu 'tres' y todo tu entorno están involucrados, tú no puedes tener más responsabilidad, porque has llegado al poder con ellos, gracias a lo que ellos han hecho", ha señalado Ayuso en una entrevista en 'Telemadrid'.

La presidenta madrileña ha enmarcado estas declaraciones en un contexto que ha calificado de "decadencia" institucional, denunciando un supuesto deterioro e la democracia con prácticas como la "colonización" de las instituciones, ataques a la prensa o presiones sobre el Poder Judicial.

Así, ha acusado a Sánchez de haber "perdido el rumbo" y el "sentido democrático", a la par que considera que aspira a mantenerse en el poder "todo el tiempo que pueda". A su juicio, España atraviesa por un momento en el que "todos los días" salen nuevos casos de corrupción o polémicas que al final dificultan que la población asimile la situación real.

En esta misma línea, Ayuso ha alertado de un supuesto debilitamiento progresivo de los contrapesos institucionales, y ah alertado de prácticas que, a su entender, generan "miedo" entre los funcionarios y profesionales del sector público.

Aquí, Ayuso ha aprovechado para tachar de "mafiosos" algunos nombramientos recientes en la Fiscalía, al considerar que responden a represalias internas y buscan "meter miedo" a quienes investigan al entorno del Gobierno. Para ella, estas prácticas evidencian una falta de respeto a la separación de poderes y generan dudas sobre la imparcialidad de las instituciones.

"NO HAN HECHO NADA EN OCHO AÑOS" EN MATERIA DE VIVIENDA

Preguntada por una de las principales inquietudes de la población española, como es la crisis de la vivienda, Ayuso ha acusado al presidente Sánchez de tener "la cara de cemento armado" porque en su Gobierno "no han hecho nada en los últimos ocho años" y ahora reclaman medidas reguladoras para el mercado de la vivienda.

"Aquí en España se ha demonizado el ladrillo. El ladrillazo, los ricos", ha ironizado Ayuso, que a continuación ha destacado que mientras en España no paraba de crecer la población, se han producido "ataques a la propiedad, a la construcción y a la baja fiscalidad" con "impuestos y burocracia".

"Lo único que han conseguido es no dar solución, que España haya seguido creciendo en población, que los salarios estén tres veces por debajo de cómo deberían estar y, por supuesto, que no haya oferta. Conclusión, como ahora mismo no tenemos cómo poner en positivo ideas, se lanzan al comunismo y a repartir lo de los demás", ha dicho.

"La vivienda es sagrada, es una propiedad. La propiedad es sagrada y es un derecho de todos los españoles. Y es una hucha para muchas clases medias", ha señalado Ayuso, que ha relatado cómo en algunos hogares antes se aprovechaba para alquilar segundas residencias --"en el pueblo o en la playa"-- y que ahora "la gente se las quita de encima" porque "no quiere tener problemas".

DUDAS LAS ELECCIONES

En clave electoral, la presidenta madrileña ha sembrado dudas sobre la limpieza de algunos procesos, en especial en relación con el voto por correo, y ha alertado de posibles "censos inflados artificialmente". En este sentido, ha cargado contra el proceso de regularización de migrantes precisamente por su impacto en el censo.

"Sin ninguna duda", ha respondido al ser preguntada por esta cuestión, poniendo en duda la participación de los ciudadanos residentes en países sin garantías democráticas. No obstante, ha defendido la inmigración "con ley y orden" y ha reivindicado la acogida de ciudadanos de países como Venezuela, insistiendo en la necesidad de garantizar la sostenibilidad de los servicios públicos.

Precisamente sobre Venezuela, la presidenta madrileña ha reiterado su apoyo a la oposición del país sudamericano y ha expresado su deseo de que pronto recupere la democracia. "Es el sueño de mi vida", ha reconocido Ayuso al respecto, que espera que pueda haber elecciones "con garantías" para que los venezolanos decidan su futuro.