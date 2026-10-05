Ayuso ve en Sumar "un proyecto desguazado" y cree que Sánchez aprovecha "el vacío de la izquierda" para ocuparlo él

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, participa en un desayuno informativo de Fórum Europa, en el Hotel Palace, a 5 de octubre de 2026, en Madrid (España). - Ananda Manjón - Europa Press

MADRID 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha destacado este lunes que Sumar es "un proyecto desaguazado" y cree que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha aprobado "el vacío de la ultraizquierda" para ocuparlo él.

Así ha respondido en un desayuno informativo celebrado en la capital sobre el lanzamiento de los partidos de Sumar de su candidatura a las próximas elecciones generales bajo el nombre de 'Frente Amplio'.

"Es un proyecto desguazado por parte de Yolanda Díaz, que es reconocida por cambiar de chaqueta, ponerse al frente de un partido, arruinarlo y pasarse al siguiente, y ya lleva tres o cuatro. Se puso al frente de la ultraizquierda española, fagocitando a Podemos, y ha demostrado ineptitud completa", ha valorado la dirigente regional.

Así, ha asegurado que a Díaz lo que le gustaban eran "los palacetes y los actos con canapés", por lo que Sánchez le dio "el coche oficial y dos viajes a Hollywood". "Y efectivamente es lo que ha pasado, que ha dejado la ultraizquierda un hueco enorme en el que Sánchez se ha colado y se ha encaramado a ellos", ha expresado.

Es por ello que la presidenta ha vuelto a aludir a que históricamente PP y PSOE habían encontrado "muchos puntos de encuentro" pese a sus discrepancias, pero ahora el proyecto de Sánchez lleva a actitudes que "dejan desprovisto el centro".

Espera Díaz Ayuso que ese centro izquierda que es "razonable" entienda que tiene también que unirse al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, para evitar que España entre "en una senda desconocida y sin retorno".