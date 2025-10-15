Ayuso viaja este jueves a Texas con una agenda centrada en visitas a tecnológicas y el GP de Fórmula 1 de EEUU

Archivo - La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, durante la presentación del circuito de Fórmula 1 Madring - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

MADRID 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, comienza este jueves un viaje institucional a Texas, Estados Unidos, con una agenda centrada en visitas a grandes empresas tecnológicas y el Gran Premio de Fórmula 1 de EEUU que se celebra en Austin, la capital del Estado, este fin de semana.

"Vamos a estar unos días en Austin, en Texas, para conocer a fondo todos los detalles de organización y también del trabajo de la Administración en el Gran Premio de Fórmula 1. Nos servirá, sin duda, para el trabajo que nosotros vamos a desarrollar a partir de 2026", ha adelantado la mandataria autonómica durante su intervención en la presentación de la memoria de resultados en 2024 de Invest in Madrid, la agencia del Gobierno regional especializada en atraer inversión extranjera.

Así, Ayuso asistirá al Gran Premio que acoge el Circuito de las Américas, mantendrá un encuentro con institucional con el alcalde de Austin, Kirk Watson,. La presidenta se reunirá con directivos de empresas con el objetivo de atraer inversiones a la región, además de celebrar una encuentro institucional con representantes de The Texas University. "Una de las mejores 50 del mundo, una de las más reconocidas por los estudiantes de habla hispana", ha reivindicado Ayuso en su discurso.

EEUU es el segundo país inversor en la Comunidad de Madrid con 3.375 millones de euros en 2024, lo que representa más de la mitad del conjunto de España. Según ha trasladado el Ejecutivo regional, desde 2019, cuando Ayuso llegó a la Presidencia regional, esta inversión norteamericana destinada a la región madrileña ha crecido en cerca de 850 millones de euros.