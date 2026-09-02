Ayuso visitó el ático adquirido por la Comunidad en Chamberí tras su compra

Archivo - Fachada del ático en el barrio de Chamberí adquirido por la Comunidad de Madrid, a 30 de julio de 2026, en Madrid (España). - Fernando Sánchez - Europa Press - Archivo

MADRID 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, visitó el ático adquirido por la empresa pública Planifica Madrid en el distrito de Chamberí tras su compra, según han confirmado a Europa Press fuentes del Ejecutivo madrileño.

Según han precisado, la dirigente regional lo visitó una vez que la Comunidad de Madrid lo había adquirido pero se dejó para finales del mes de octubre "la decisión de qué hacer respecto al traslado" por las obras en la Real Casa de Correos.

"Fue a visitar una posibilidad. No una decisión", señalan. Esta misma mañana, el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, ha afirmado que cuando se compra un inmueble "obvio que se visita".

En rueda de prensa en agosto, la presidenta de la Comunidad de Madrid indicó que Planifica Madrid a lo largo del año "compra y vende" y que ella no conoce estos movimientos porque no es su "competencia saberlo", pero sí de los consejeros de cada organismo.

Asimismo, en otra comparecencia pública, señaló que la compra era reciente y que ella desconocía cómo se había realizado. "Yo ni cuento ni comunico todo lo que compra o vende Planifica Madrid, y mucho menos en este caso porque no es mía ni es para mí", señaló.