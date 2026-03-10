Banco Santander y Cámara de Comercio de Madrid convocan el Premio Pyme del año 2026 - CÁMARA DE COMERCIO

MADRID 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

Banco Santander y la Cámara de Comercio de Madrid, en colaboración con la Cámara de España y el diario 'El País', han convocado una nueva edición del Premio Pyme del Año, que este año además cumple una década de vida.

Como principal novedad en esta décima edición, se otorgará la Mención al Legado Empresarial para reconocer a una empresa que sobresalga por su impacto económico y social en su territorio, ha apuntado la institución cameral en un comunicado.

Este galardón se sumará al de Pyme del Año y los cuatro accésits de Internacionalización, Innovación y Digitalización, Formación y Empleo y Pyme Sostenible.

El plazo de presentación de candidaturas para el premio Pyme del Año 2026 se ha abierto este mismo martes y cerrará a las 20.00 (hora peninsular) del próximo 14 de abril.

Podrán concurrir al Premio Pyme del Año todas las pymes de la provincia de menos de 250 empleados y con una facturación anual inferior a los 50 millones de euros en el ejercicio 2025, y con sede social en la provincia de Madrid.

La empresa ganadora concurrirá al Premio Nacional Pyme del Año 2026, que se fallará en el primer trimestre de 2027. Igualmente, las empresas ganadoras de los diferentes accésits participarán en el Premio Nacional en sus respectivas categorías.

CÓMO PARTICIPAR

Las empresas interesadas deberán rellenar el formulario de inscripción que encontrarán en la web de la Cámara de Comercio de Madrid, donde también pueden consultar las bases del concurso.

El jurado valorará en sus deliberaciones méritos como la creación de empleo, con especial atención al empleo indefinido; las acciones de formación para los empleados; la internacionalización de la empresa; las iniciativas de digitalización e innovación, así como los proyectos sostenibles en los que han participado.

Durante estos diez años, han participado más de 12.500 empresas en este premio, que se ha consolidado como "el galardón de referencia para reconocer la labor y los méritos de las pequeñas y medianas empresas de todo el país como palancas de generación de riqueza y creación de empleo", ha destacado Cámara de Madrid.