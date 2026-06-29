La bandera LGTBI ondea ya en la plaza Pedro Zerolo como "máxima demostración de la diversidad" y "espejo" para el mundo

Agentes de Policía Nacional en la plaza de Pedro Zerolo tras el izado de la bandera LGTBI antes del inicio del Orgullo Madrid (MADO) 2026 - EUROPA PRESS

MADRID, 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

El delegado de Políticas Sociales, Familia e Igualdad del Ayuntamiento de Madrid, José Fernández, ha izado este lunes la bandera LGTBI en la céntrica plaza de Pedro Zerolo en un acto con el que se da el pistoletazo de salida a la semana del Orgullo y que sirve como "máxima demostración" de que la "diversidad" se vive en la capital, "espejo" en el que mirarse otras ciudades europeas.

Así lo ha manifestado Fernández en declaraciones a la prensa, donde ha incidido en lo "simbólico" y "significativo" del izado de la bandera y que sirve para representar que "Madrid es una ciudad abierta, es una ciudad libre y es una ciudad diversa".

Además, ha hecho un llamamiento a vivir estos días "de fiesta y al mismo tiempo de reivindicación" a pesar de "algunos tristes" que tratan de "amargar" la celebración. En este punto, Fernández ha destacado Madrid como un "espejo" en el que mirarse otras ciudades del mundo donde las personas del colectivo LGTBI "no viven libremente".

En el acto han participado, además de Fernández, la delegada de Cultura, Turismo y Deporte, Marta Rivera de la Cruz; la delegada de Obras y Equipamientos, Paloma García Romero; el concejal de distrito Centro, Carlos Segura, y otros concejales de distrito.

El evento ha comenzado con la lectura del microrrelato 'La certeza de lo que fue amor', a cargo de su autora, Yamileth James, quien el año pasado se hizo con el primer premio en el certamen de microrrelatos del Ayuntamiento; y más tarde la vocalista del grupo Flores en el Ártico, Elizabeth Morales, y la profesora de canto Lorena Muñoz han interpretado 'All the lovers', de Kylie Minogue.

PUNTOS ARCOÍRIS

El Ayuntamiento de Madrid desplegará dos Puntos Arcoíris durante la celebración del Madrid Orgullo 2026 (MADO) con el objetivo de "sensibilizar a la ciudadanía contra la LGTBIfobia" y poder atender así a posibles víctimas de algún tipo de agresión. Estarán instalados los días 1 y 2 de julio en la plaza de Ópera, cerca de los escenarios principales de la Puerta del Sol y plaza España.

"La ubicación de la plaza de Ópera es un punto estratégico", ha subrayado Fernández, que ha equiparado el funcionamiento de estos puestos con el de los Puntos Violeta para atender a posibles víctimas de agresión sexual, y ha reconocido que es una iniciativa que funciona "de manera muy satisfactoria".

Los Puntos Arcoíris funcionan también como espacios informativos difundiendo recursos como el servicio municipal de atención a víctimas de LGTBIfobia que, desde su puesta en marcha en 2022, ofrecen asistencia psicológica y orientación jurídica gratuita a quienes hayan sufrido este tipo de violencia.

El Ayuntamiento de Madrid ha recordado que aporta en torno a medio millón de euros al año a los organizadores del MADO y, en paralelo, implementa una "verdadera política pública LGTBI con recursos concretos" como atención jurídica y psicológica a víctimas, los citados Puntos Arcoíris o el servicio de asesoramiento a empresas para elaborar planes de diversidad.

DESPLIEGUE DE POLICÍA NACIONAL

Al término del izado de bandera, la Policía Nacional ha presentado su dispositivo de seguridad para la celebración del Orgullo, que contará con más de 3.300 agentes activos, y 700 de ellos en concreto para la manifestación central del sábado.

En la plaza de Pedro Zerolo han estado presentes agentes de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR), Unidad de Intervención Policial (UIP), Unidad Canina, Caballería y la unidad de Drones, a los que se unirán Subsuelo, Brigada Móvil y Científica, entre otras, para vigilar desde tierra y aire y garantizar el buen desarrollo de las celebraciones, tal y como ha subrayado una portavoz del Cuerpo.

Las estimaciones de la Policía Nacional apuntan a una afluencia de en torno a un millón y medio de personas por las que velar por su seguridad y que los eventos se desarrollen "con normalidad" ante cualquier posible altercado de orden público.

La Policía Nacional dará una respuesta "rápida y eficaz" a cualquier tipo de incidente que se pueda dar, con especial atención a posibles delitos de odio que puedan proliferar con motivo de las celebraciones del Orgullo. En estos casos, se insta a la ciudadanía a notificar los hechos cuanto antes a la Policía para iniciar las investigaciones pertinentes.