Al banquillo de los acusados por insultar y escupir a dos mujeres por besarse en la calle

Archivo - Exterior de la sede de la Audiencia Provincial de Madrid, a 28 de enero de 2026, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía de Madrid solicita 18 meses de prisión para un hombre que profirió insultos a una pareja de mujeres que se estaban besando en la calle, llegando incluso a escupirles, "movido por sus prejuicios en atención a su orientación sexual".

El representante del Ministerio Público le imputa un delito contra la dignidad. El juicio se celebrará el próximo viernes en la Audiencia Provincial de Madrid.

El escrito de acusación señala que, sobre las 22.55 horas del 5 de noviembre de 2023, E. N. L. se percató de la presencia de dos mujeres que se estaban dando un beso en la calle.

El fiscal sostiene que fue entonces cuando el acusado, "movido por sus prejuicios en atención a su orientación sexual", se aproximó a ellas.

Al llegar a la altura de ambas, "y con completo rechazo hacia ellas", se llevó sus manos a los genitales para, de forma "despectiva" y "audible por las personas que se encontraban en las proximidades", comenzar a insultarlas "llegando incluso a escupirlas".

Las frases insultantes proferidas por el acusado fueron, entre otras: "lesbianas de mierda, putas lesbianas, iros a comer conchas, putas sidosas".

La Fiscalía, además, le reclama una indemnización en concepto de responsabilidad civil de 750 euros para cada una de ella por los daños morales ocasionados, ya que ambas mujeres no han renunciado expresamente a la indemnización por la evidente naturaleza "degradante" y "despreciativa" de su comportamiento, "que constituye un quebranto a la dignidad de las personas destinatarias del mismo y del colectivo en el que se integran".