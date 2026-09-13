El Barroco toma Aranjuez este otoño con Richard Egarr, Lina Tur Bonet y Fahmi Alqhai en el Festival de Música Antigua

Uno de los grupos que participará en el Festival de Música Antigua Aranjuez - FESTIVAL DE MÚSICA ANTIGUA ARANJUEZ

MADRID 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Festival Música Antigua Aranjuez celebrará su 33ª edición del 2 de octubre al 8 de noviembre con una programación que reunirá a figuras como Richard Egarr, Lina Tur Bonet, Fahmi Alqhai, Mariví Blasco y Josetxu Obregón y que convertirá el patrimonio del Real Sitio en escenario para los sonidos del Renacimiento y el Barroco.

La programación incluye dos estrenos nacionales, el rescate de la 'Trisonata' de Charles Burney en el tercer centenario de su nacimiento y un homenaje a Juan Crisóstomo de Arriaga cuando se cumplen 200 años de su muerte, ha destacado la organización en un comunicado.

El festival comenzará el viernes 2 de octubre en la Universidad Rey Juan Carlos con la presentación de 'El Expediente de Calatrava de Carlo Broschi Farinelli'. El musicólogo José María Domínguez, de la Universidad Complutense de Madrid, y el periodista Juan Ángel Vela del Campo conversarán sobre la dimensión histórica del cantante italiano y su influencia musical, cultural y política en la corte española.

La violinista Lina Tur Bonet abrirá la programación de conciertos el 4 de octubre en la Capilla del Palacio Real con 'Johann Sebastian Bach. El violín infinito: del laberinto a la Ascensión'. El recital recorrerá la edad de oro del violín barroco desde la experimentación angloitaliana de Nicola Matteis y la escritura de Heinrich Ignaz Franz Biber hasta la arquitectura musical y emocional de Bach.

El domingo 11, Sara Ruiz y La Bellemont se adentrarán en el universo de la viola da gamba con 'Le jeu parlant', un programa dedicado a Marin Marais y François Couperin.

VIVALDI, BACH Y LOS VIAJES DE BURNEY

Además, la Orquesta Barroca de Sevilla, dirigida desde el oboe por Pedro Castro, interpretará el sábado 17 de octubre una selección de los 'Concerti da Camera' de Antonio Vivaldi. Obras como 'Il Gardellino' o 'Tempesta di Mare' mostrarán la faceta más descriptiva y experimental del compositor veneciano, basada en el diálogo entre instrumentos y en combinaciones tímbricas poco habituales.

Antes del concierto se celebrará una visita singular al Palacio de Felipe II titulada 'Un retrato de las reinas', guiada por Cecilia y Graciela Lorenti, de Auf dem Trampolin, en un espacio habitualmente cerrado al público.

Un día después, Fahmi Alqhai y Accademia del Piacere llevarán al Teatro Real Carlos III 'In Dulci Jubilo', una selección de corales y contrapuntos de Johann Sebastian Bach interpretados por un conjunto de violas da gamba. La actuación contará con la Coral Infantil de la Escuela Municipal de Música Joaquín Rodrigo de Aranjuez, dirigida por Judyth Borrás.

El 24 de octubre, Mariví Blasco y Speculum recordarán al compositor, musicólogo y viajero inglés Charles Burney con 'Azul de Prusia. Los viajes de Charles Burney', bajo la dirección de Ernesto Schmied.

Conocido principalmente por su 'Historia general de la música', Burney recorrió Europa y trató a personalidades como Carl Philipp Emanuel y Johann Christian Bach, Farinelli, Niccolò Jommelli, Jean-Jacques Rousseau y Denis Diderot. Cabe destacar que el festival recuperará su 'Trisonata' coincidiendo con el tercer centenario de su nacimiento.

Por su parte, la folía viajará del Renacimiento a la creación contemporánea el domingo 25 de octubre de la mano de KamBrass Quintet, ganador del Premio FestClásica Ensemble Emergente 2026. Así, el programa 'Transfoliación: Metamorfosis de la folía' conectará obras de Juan del Encina, Lully, Manuel de Falla, Jan Bach y Garazi Zabaleta.

La actuación se celebrará en la Bodega de Carlos III, en el Real Cortijo de San Isidro, y estará acompañada de una visita y una degustación. La propuesta seguirá el viaje de la folía desde sus orígenes como danza frenética de la península ibérica hasta su transformación en esquema de variaciones barroco y su reaparición en la música de los siglos XX y XXI.

RICHARD EGARR Y EL ARTE DEL 'CONCERTO GROSSO'

Uno de los principales nombres internacionales de la edición será el director británico Richard Egarr, responsable de la Academy of Ancient Music de Londres entre 2006 y 2021. Egarr se pondrá el 31 de octubre al frente de Hippocampus, formación española liderada por el clavecinista Alberto Martínez Molina.

El programa, dedicado al arte del 'concerto grosso', reunirá páginas de Corelli, Haendel y Scarlatti/Avison para mostrar cómo esta forma nacida en la Italia de finales del siglo XVII se difundió por Europa y fue transformándose en manos de sucesivas generaciones de compositores.

Más adelante, el 1 de noviembre, La Ritirata y su director, Josetxu Obregón, conmemorarán el bicentenario de la muerte de Juan Crisóstomo de Arriaga mediante un diálogo musical con Luigi Boccherini. El conjunto interpretará el segundo cuarteto del compositor bilbaíno junto a obras del músico italiano, entre ellas el quinteto conocido como 'Fandango', cuya escritura llega a invitar al violonchelista a tocar las castañuelas.

Finalmente, la clausura tendrá lugar el 8 de noviembre en la Capilla del Palacio Real con el contratenor Manuel Ruiz e Íliber Ensemble, dirigidos por Darío Tamayo. 'Héroe desvelado', proyecto distinguido con el Premio Sello FestClásica 2026, articulará arias de Haendel, Vivaldi y Johann Adolf Hasse en torno a las distintas caras del héroe: el arraigo, el conflicto, la exploración, la crisis y la revelación. La programación se completará con encuentros previos con los intérpretes y un paseo guiado por los jardines de la Isla.