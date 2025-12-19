El Belén Viviente de Colmenar de Oreja, declarado Fiesta de Interés Turístico Regional

La Comunidad de Madrid declara el Belén Viviente de Colmenar de Oreja Fiesta de Interés Turístico Regional - COMUNIDAD DE MADRID

El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha aprobado esta semana declarar Fiesta de Interés Turístico Regional al Belén Viviente de Colmenar de Oreja por su manifestación artística y religiosa, su contribución a la dinamización cultural, social y económica del municipio y su capacidad para atraer cada año a un mayor número de visitantes.

La representación, que se celebra este sábado, a una semana de Nochebuena, a partir de las 19 horas, convierte el conjunto histórico de la localidad en "un escenario vivo", ha destacado el Gobierno autonómico en un comunicado.

La combinación de la arquitectura de la monumental Plaza Mayor con la emoción de los pasajes bíblicos genera una inmersión audiovisual y sensorial, con un cuidado montaje y la participación de voluntarios locales, que transporta al espectador a la época del Nacimiento.

Organizado por la Asociación de Belén Viviente, este espectáculo gratuito tiene sus orígenes en 1976, cuando un grupo de vecinos organizó la recreación del Misterio de la Natividad y la Adoración de los Reyes Magos. Desde entonces, se ha mantenido como una tradición profundamente arraigada y una cita esencial en el calendario navideño madrileño.

En 2016, la fecha de la escenificación pasó del 5 de enero al sábado anterior a Nochebuena con el objetivo de reforzar su proyección turística y permitir una mayor asistencia de público. Este cambio introdujo, asimismo, una serie de mejoras artísticas, técnicas y logísticas que han permitido consolidarlo como el acto inaugural de la Navidad en Colmenar de Oreja.

Además del propio Belén Viviente, la Asociación organizadora impulsa actividades complementarias como el Mercado Navideño de Nazaret o talleres destinados a niños y jóvenes, que enriquecen la programación cultural de la localidad en estas fechas.

Con esta declaración como Fiesta de Interés Turístico Regional, el Gobierno autonómico reconoce "la importancia" de esta acción como una expresión artística y comunitaria de "gran valor patrimonial", que "contribuye a fortalecer la identidad local y a proyectar la imagen de la Comunidad de Madrid como referente en la conservación y promoción de sus tradiciones".