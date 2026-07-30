Benedicto XVI dará nombre a un parque en el entorno del Metropolitano (San Blas) y Francisco en Caramuel (Latina)

Archivo - La Diócesis de Teruel y Albarracín celebra la misa funeral por Benedicto XVI este sábado. - DIÓCESIS DE TERUEL Y ALBARRACÍN - Archivo

MADRID 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno de Madrid ha aprobado asignar la denominación del Parque Benedicto XVI a la zona situada en el entorno del Estadio Metropolitano (San Blas-Canillejas) y próximamente se hará lo mismo con Francisco y el parque Caramuel (Latina), ha informado la portavoz municipal, Inma Sanz, en rueda de prensa.

"Con el acuerdo de hoy lo que hacemos es reconocer la figura de Joseph Ratzinger, Benedicto XVI, por su evidente relevancia intelectual, histórica y también especialmente por la estrecha vinculación que mantuvo con Madrid con motivo de la celebración de la Jornada Mundial de la Juventud (JMJ)", ha indicado la también vicealcaldesa.

El futuro parque dedicado a Benedicto XVI está siendo ejecutado por el área de Obras y Equipamientos con una inversión de 7,4 millones de euros. Los trabajos están ya en la recta final. "Por supuesto que va a ser reconocible ese parque con distintos aspectos (cartelería) aunque aún no está definido si habrá o no una escultura", ha explicado la portavoz.

La Junta de Latina, por otro lado, ya aprobó en el Pleno de junio el cambio de denominación del parque Caramuel, que pasará a denominarse Parque Papa Francisco-Caramuel. El siguiente paso será la elevación a la Junta de Gobierno para su aprobación definitiva.