Bergerot advierte que Madrid está "patas arriba" y Ayuso replica que la izquierda tiene Sol "como las playas de Ceuta"

La portavoz de Más Madrid en la Asamblea de Madrid, Manuela Bergerot (i), durante el pleno de la Asamblea de Madrid, a 8 de octubre de 2026, en Madrid (España). La Asamblea de Madrid celebra el primer Pleno desde que el presidente del Gobierno oficializar - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot, ha advertido de que la capital está "patas arriba" y que por ello se producen huelgas y manifestaciones contra el Gobierno regional, a lo que la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha respondido que es la izquierda la que ha puesto "la Puerta del Sol como las playas de Ceuta".

"La Puerta del Sol es de todos los españoles, y da vergüenza. Han puesto la Puerta del Sol como las playas de Ceuta, llena de miseria, llena de basura. Da pena cómo están atacando a la convivencia, a los comercios de la ciudad", ha respondido la jefa del Ejecutivo regional durante su intervención en el Pleno de la Asamblea.

Bergerot ha recapitulado algunas de las protestas sociales en las últimas semanas en Madrid, considerándolo como un "clamor" contra las políticas de Ayuso "desde la vivienda hasta la educación". De hecho, ha enumerado algunas de las reivindicaciones de trabajadores públicos madrileños, desde bomberos hasta médicos.

La presidenta, por su parte, ha replicado que "desde que se han convocado las elecciones está España entera desastrada aún más". "Necesitan llevarnos al choque, a la ruptura y al guerracivilismo", ha aseverado Ayuso, que ha acusado a la izquierda de ser realmente quien está "reventando" Madrid.