Bergerot reivindica el Orgullo LGTBIQ+ como "componente innegable de la democracia" frente a la LGTBIfobia

MADRID 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot, ha reivindicado este sábado el Orgullo LGTBIQ+ como la "gran fiesta de Madrid", que representa un "componente innegable de la democracia" frente a la LGTBIfobia que se "está contagiando" en los países del entorno.

"Defender el Orgullo es defender la democracia", ha afirmado en declaraciones a los medios en el Paseo del Prado minutos antes del inicio de la manifestación.

Para la portavoz regional de Más Madrid, el Orgullo representa una escuela "para quienes pelean por un Madrid mucho más justo". "Madrid es una ciudad muy orgullosa de todas las luchas LGTBIQ+", ha dicho, frente a una "LGTBIfobia institucional" que achaca al alcalde de la ciudad, José Luis Martínez-Almeida, y a la presidenta autonómica, Isabel Díaz Ayuso.

"La LGTBIfobia institucional de Almeida y de Ayuso no va a lograr invisibilizar y tapar este orgullo que sentimos", ha manifestado.

Junto a ella, el portavoz adjunto del Grupo Municipal de Más Madrid, Eduardo Rubiño, ha calificado la manifestación del Orgullo como "una respuesta ciudadana transversal y masiva" que representa la identidad de Madrid como un "lugar libre, que apuesta por la diversidad, donde los derechos siempre avanzan".

"Nuestro país y Madrid es referente en esta materia y lo va a seguir siendo, pese a esos que quieren imponer una estrecha moral donde no cabe el país real, donde no cabe la ciudad real", ha trasladado a los medios.

En este sentido, ha señalado que la manifestación representa "el orgullo de Madrid", donde se quiere apoyar "los derechos y las libertades", siguiendo la estela del primer Orgullo, que "fue una revuelta".

"Frente al retroceso, frente a la involución, frente a esa inquisición que están imponiendo en todo el mundo, hoy contestamos una vez más con alegría, con combatividad", ha concluido.

ANTONELLI Y GARCÍA, TAMBIÉN EN EL ORGULLO

En el Orgullo LGTBIQ+ de Madrid también han estado presentes la senadora de Más Madrid Carla Antonelli y la ministra de Sanidad y líder de Más Madrid, Mónica García.

"Estamos aquí para decir que nos negamos rotundamente a volver a los márgenes", ha señalado Antonelli. La senadora ha criticado a Ayuso por "derogar parte de las leyes trans y LGTBI".

"Han pasado todos estos años. Es el año 2025 y volvemos a salir a las calles, con más necesidad también que nunca", ha señalado, para hacer un llamamiento a la ciudadanía a levantarse "ante la infamia de la LGTBIfobia".

Por su parte, García ha expresado su agradecimiento a toda la gente que ha luchado por los derechos del colectivo y ha criticado la ausencia de los dirigentes del Partido Popular.

"Si hoy tenemos un país mejor y una sociedad mejor es gracias a las décadas en las que ha estado saliendo gente a la calle para luchar por sus derechos", ha enmarcado la dirigente.

"Gente que incluso ha puesto la cara y se la han partido", ha subrayado García para señalar que hoy es un día para celebrar la diversidad, la dignidad y la libertad, así como para reivindicar: "Mil veces gracias a todos los que han ensanchado nuestra sociedad y han ensanchado nuestros derechos y que hoy están aquí representando lo mejor de nuestro país", ha incidido.

Asimismo, ha desplazado la atención sobre figuras del Partido Popular como Alberto Núñez Feijóo, Miguel Tellado e Isabel Díaz Ayuso para criticar su ausencia en la manifestación del Orgullo: "No veremos a la señora Ayuso, que estará disfrutando de su piso de lujo pagado no sabemos por quién; tampoco veremos al señor Feijóo, que es más de poner crema a narcotraficantes [...] No veremos a nadiel del PP", ha criticado.

En un plano más amplio, ha citado a José Antonio Labordeta para mandar "a la mierda" a los que quieran al colectivo y las personas LGTBIQ+ en los márgenes de la sociedad: "Los van a tener en el centro", ha aseverado.