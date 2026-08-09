Las bibliotecas municipales se quedan sin stock para las 50.000 gafas repartidas por el Ayuntamiento ante el eclipse

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida (c), durante una visita al Planetario de Madrid del Parque Tierno Galván, a 28 de julio de 2026, en Madrid (España). Durante la visita, Almeida ha conocido de primera mano la programación especial que este - Fernando Sánchez - Europa Press

MADRID 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las bibliotecas municipales se quedan sin stock para las 50.000 gafas homologadas repartidas gratuitamente por el Ayuntamiento de Madrid para poder seguir el eclipse del próximo miércoles de una forma segura.

"Ya no tenemos gafas para el eclipse en ninguna de nuestras bibliotecas", avisa la red municipal en sus redes sociales. El reparto se iba a ampliar hasta el 12 de agosto en distintos espacios municipales pero las bibliotecas municipales, al menos, ya han colgado el cartel de 'no quedan gafas'. Todavía se puede probar suerte y encontrar un par en el Planetario, así como en el Museo de Historia de Madrid, el Museo de San Isidro, la Imprenta Municipal-Artes del Libro o Conde Duque.

"Todos sabemos que el 12 de agosto de este año va a haber un eclipse total de sol, pero a lo mejor lo que no sabemos es que va a ser un trío de eclipses porque va a haber uno en 2026, otro el 2 de agosto de 2027 (los dos solares) y un tercero (anular) en enero de 2028", enumeraba el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, desde el Planetario, donde subrayó que "el trío de eclipses es un fenómeno que difícilmente volverá a repetirse en varias generaciones".

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) insiste en que sólo son válidas las gafas especiales con marcado CE y referencia EN ISO 12312-2:2015 para la observación segura del eclipse total de Sol del 12 de agosto. "El eclipse solo puede observarse sin gafas cuando sea completo, lo que durará poco más de un minuto. En cualquier otra fase es imprescindible proteger los ojos porque, de lo contrario, podrían producirse graves lesiones", advierten.

Las gafas deben incluir 'marcado CE' asociado al cumplimiento de la legislación europea aplicable para equipos de protección individual frente a una radiación solar muy intensa, así como la identificación del fabricante y una dirección de contacto en la Unión Europea, elementos esenciales para "cualquier consulta relacionada con la seguridad del producto o el ejercicio de los derechos del consumidor".

OCU ha recordado además que "las gafas de sol convencionales, las radiografías, los cristales ahumados, los discos compactos o cualquier otro método casero no ofrecen una protección segura frente a la radiación solar" y ha recomendado complementar la protección ocular con otras medidas como protector solar, sombrero o gorra y ropa adecuada.