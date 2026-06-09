Bicimad llegará a Pozuelo "a lo largo del mes de julio", avanza Carabante

Archivo - Punto de bicimad, a 7 de abril de 2026, en Madrid (España). Viajar en los autobuses de EMT Madrid, con la única excepción de la línea Exprés Aeropuerto, y coger una bici de bicimad será gratuito los días 7 y 8 de abril coincidiendo con el regres - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

El servicio de bicicletra eléctrica de Madrid, bicimad, llegará al vecino Pozuelo "a lo largo del mes de julio", ha avanzado el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, desde el congreso Global Mobility Call, que se celebra en Ifema Madrid hasta el 11 de junio.

Bicimad en Pozuelo "empezará antes de las vacaciones, a lo largo de los próximos dos meses". Carabante ha detallado que prácticamente están instaladas ya las estaciones y están pendientes de llevar las bicicletas.

A eso se unirá la necesaria alta las acometidas eléctricas después de las necesarias obras. "Estamos pendientes de tener esos permisos para poder dar luz y que se puedan cargar esas bicicletas, de tal manera que a lo largo del mes de julio puedan estar en servicio", ha trasladado a la prensa.