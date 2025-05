La Bienal de Teatro ONCE llega por primera vez a la capital como el "gran acontecimiento teatral" con actores ciegos

MADRID 12 May. (EUROPA PRESS) -

La 19 Bienal de Teatro de la ONCE llegará del 19 al 24 de mayo en una nueva edición como el "gran acontecimiento teatral", según afirman sus organizadores, con actores ciegos en la ciudad de Madrid, un programa de 22 representaciones, también en otras 18 localidades y 9 compañías.

Es la primera vez que la Bienal se celebra en la Comunidad y, además, el público podrá acudir a todas las funciones con entrada gratuita, previa retirada, hasta completar aforo. Todas las representaciones (excepto Chichón, La Cabrera y Las Rozas), contarán con audiodescripción para el público con ceguera.

Durante el acto de presentación del evento, la vicealcaldesa de Madrid, Inmaculada Sanz, ha puesto en valor que "Madrid vive su mejor momento, y eso también significa que la cultura debe ser accesible para todos, sin excepción".

Sanz ha ironizado afirmando que en el acto se podría haber celebrado una Junta de Gobierno. Y es que la ciudad colabora con la Bienal a través de varias áreas municipales, como Políticas Sociales, Cultura, Movilidad o Medio Ambiente, facilitando desde espacios emblemáticos como el Teatro Español hasta la difusión del evento en autobuses y canales institucionales.

La vicealcaldesa ha subrayado que esta Bienal "ofrece una excelente oportunidad para demostrar que la discapacidad no limita el talento" y ha elogiado la labor de la ONCE como "un pilar imprescindible de la sociedad española desde hace más de ocho décadas". La portavoz ha equiparado esta iniciativa con otros "grandes eventos" que se celebran en la ciudad como los premios Láureus o la llegada de la Fórmula 1.

DEL FERNÁN GÓMEZ AL TEATRO ESPAÑOL

En la capital, la iniciativa llegará a los escenarios del Centro Cultural de la Villa Fernán Gómez y al Teatro Español. El primero de ellos ofrecerá la representación de la obra 'Tragedia fantástica de la gitana Celestina', una adaptación de la original de Alfonso Sastre, a cargo del grupo balear Sa Boira. Será el jueves 23, a las 19 horas.

Por su parte, el Teatro Español acogerá la clausura de la Bienal, el sábado 24 de mayo, a las 19 horas, con la puesta en escena de 'Pervertimento', de José Sanchís Sinisterra, por parte de la compañía coruñesa Valacar.

En la ciudad también se ofrecerán funciones en el Teatro María Guerrero, donde será inaugurada el lunes 19 de mayo, y en la Sala Roja de los Teatros del Canal, el viernes 23 de mayo.

Más allá de Madrid, los municipios implicados son Alcalá de Henares, Alcobendas, Alcorcón, Aranjuez, Colmenar Viejo, Coslada, Chinchón, El Escorial, Fuenlabrada, Getafe, La Cabrera, Las Rozas, Leganés, Móstoles, Pozuelo de Alarcón, Rivas-Vaciamadrid, San Sebastián de los Reyes y Torrejón de Ardoz.

La 19 Bienal de Teatro ONCE tendrá también un espacio propio en Plaza de España, donde permanecerá instalada, durante toda la semana, una carpa divulgativa sobre la propia Bienal y el Movimiento Teatral ONCE (MOTO) que cumple 40 años de historia; así como de la labor que realiza la Organización apoyando firmemente las diferentes manifestaciones artísticas (pintura, escultura, fotografía, artes escénicas, literatura, música, etc.) de las personas con ceguera o discapacidad visual.

En esta carpa también podrá realizarse la retirada de invitaciones para las diferentes funciones. La carpa estará abierta desde el 17 al 24 de mayo, con horario de 11 a 21 horas; y el sábado 24, de 11 a 14 horas, jornada que se dedicará a la música con el concierto 'Ecos de Bienal'. La organización de esta Bienal cuenta con la colaboración del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (INAEM), la Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento de Madrid, Metro de Madrid y EMT Madrid, así como de los diferentes Ayuntamientos y teatros implicados.

UN CUPÓN PARA LA 19 BIENAL DE TEATRO ONCE

En agradecimiento, el delegado de la ONCE ha hecho entrega a Sanz de una lámina enmarcada con la reproducción del cupón que la organización dedicará a este certamen teatral en el sorteo del próximo 24 de mayo. Además, al inicio de este evento, un grupo de actores y actrices del grupo madrileño 'La Luciérnaga' ha ofrecido una pequeña muestra del trabajo que se podrá ver durante la Bienal.

De esta manera, a través de los cinco millones y medio de cupones que se comercializarán a lo largo de toda la semana previa, se difundirá este importante certamen en el que actores y actrices ciegos o con discapacidad visual demostrarán su profesionalidad sobre las tablas.

En el año 2013 los Grupos de Teatro de la ONCE fueron reconocidos con el Premio Max de Teatro Aficionado; en 2021, la mayoría de los que participan en esta Bienal formaron parte de la producción audiovisual Si Talía fuera ciega, y a finales de ese mismo año, la ONCE recibió la Medalla de Oro de la Academia de las Artes Escénicas de España, en reconocimiento a la labor que desarrolla la Organización en el ámbito cultural, en general, y en particular, al apoyo y la colaboración para la inclusión de las personas con discapacidad visual en el mundo del teatro.