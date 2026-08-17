Bomberos de la Comunidad envía bombas y helicópteros al incendio forestal de Galápagos (Guadalajara)

Archivo - Una dotación de Bomberos de la Comunidad de Madrid. - EMERGENCIAS 112 DE LA COMUNIDAD DE MADRID

MADRID 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

Bomberos de la Comunidad de Madrid ha movilizado este lunes cinco bombas forestales, tres nodrizas, tres vehículos de mando y cuatro helicópteros para colaborar en la extinción de un incendio forestal declarado este lunes en el residencial Montelar, entidad menor de Galápagos (Guadalajara).

El Servicio de Prevención y Extinción de Incendios Forestales de Castilla-La Mancha (Infocam) ha declarado situación operativa 1 por estar próximo a viviendas, ha informado Emergencias 112 Comunidad de Madrid a Europa Press.

El fuego ha sido detectado tras la llamada de un particular a las 17 horas y tras enviar un Es-Alert se ha establecido el confinamiento preventivo de la urbanización Parque de Las Castillas por afección de humo.

Por otro lado, se mantiene en Huesca el operativo del Ericam (Emergencia y Respuesta Inmediata de la Comunidad de Madrid), con 40 efectivos de Bomberos de la Comunidad de Madrid, Bomberos Forestales de la Comunidad y Summa112, en apoyo al operativo de extinción del incendio forestal de Peñas de Riglos. En concreto, realizan tareas de remate y enfriamiento de perímetro.