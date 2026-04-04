Bomberos de la Comunidad de Madrid sofocan un incendio en siete infraviviendas de Fuenlabrada esta madrugada - 112 COMUNIDAD DE MADRID

MADRID 4 Abr. (EUROPA PRESS) -

Cinco dotaciones de Bomberos de la Comunidad de Madrid han extinguido esta madrugada un incendio que ha afectado a siete infraviviendas situadas en el camino de Las Mulas, en el municipio madrileño de Fuenlabrada.

Según han informado fuentes de emergencias, a la llegada de los efectivos el fuego se encontraba muy desarrollado debido a la acumulación de materiales y enseres en la zona, lo que favoreció la rápida propagación de las llamas.

Gracias a la rápida y eficaz intervención de los bomberos, el incendio pudo ser controlado y se evitó que se extendiera a otras infraviviendas y almacenes cercanos.

Como medida preventiva, el servicio de emergencias sanitarias SUMMA 112 desplegó un dispositivo en el lugar de los hechos, si bien no fue necesario atender a ninguna persona, ya que no se registraron heridos.

Por su parte, agentes de la Policía Nacional han abierto una investigación para esclarecer las circunstancias en las que se originó el incendio.