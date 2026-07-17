Los Bomberos extinguen un incendio en un restaurante de Bravo Murillo y evacúan dos edificios de viviendas

Bomberos extinguen un incendio en un restaurante de Bravo Murillo - EMERGENCIAS MADRID

MADRID 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los Bomberos del Ayuntamiento de Madrid han trabajado este viernes en la extinción de un incendio declarado en un restaurante situado en la calle Bravo Murillo, en el distrito madrileño de Tetuán, ha informado Emergencias Madrid.

Como medida preventiva, los efectivos han procedido al desalojo de los dos edificios de viviendas situados sobre el establecimiento mientras desarrollaban las labores de control y extinción del fuego.

Por su parte, sanitarios del Samur-Protección Civil han atendido a un varón por una intoxicación leve por inhalación de humo. Tras ser valorado en el lugar, ha recibido el alta sin necesidad de traslado hospitalario.

Por el momento no han trascendido las causas que originaron el incendio ni el alcance de los daños materiales ocasionados.