Bomberos forestales se encierran una hora en la Dirección General de Emergencias para pedir un nuevo convenio colectivo

MADRID 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

Personal dedicado a la extinción de incendios en la Comunidad de Madrid, también llamados bomberos forestales, se han encerrado durante aproximadamente una hora este jueves en la Dirección General de Emergencias de la Comunidad de Madrid para que se active una mesa de negociación sobre sus condiciones laborales.

"Durante meses hemos solicitado por escrito una reunión con la Dirección General de Emergencias de la Comunidad de Madrid, pero está se niega a recibirnos. Sin embargo, tenemos la certeza de que no nos moveremos hasta ser escuchados. No podemos permitir que el silencio y la inacción dejen sin protección a los madrileños y madrileñas", señalan en un comunicado.

Por ello, exigen una negociación urgente de un convenio colectivo "justo", un acuerdo "que reconozca y garantice nuestros derechos, dignificando nuestra labor, que ha permanecido sin actualizarse desde 2008".

También piden la reducción de la temporalidad y creación de empleos estables. "Nuestra dedicación es continua, y así debe ser nuestra estabilidad laboral. Merecemos condiciones que reflejen la importancia de nuestro trabajo ya que cada vez hay más incendios fuera de la temporada estival; nadie puede ganarse la vida con 4 meses de trabajo al año", esgrimen.

Este colectivo también solicita la implementación de un plan de evaluación de riesgos laborales que proteja su salud y aborde de manera efectiva la exposición a agentes cancerígenos, "asegurando un entorno de trabajo seguro y saludable.

Por otro lado, exigen el desbloqueo del encuadramiento profesional y reconocimiento de nsu labor especializada y la aplicación inmediata de la Ley 5/2024, de 8 de noviembre.

"La ley está de nuestro lado; es urgente que se ponga en práctica sin más dilaciones ni excusas. ¡Nuestros trabajo merece ser reconocido! Mientras TRAGSA, la empresa pública que gestiona nuestro servicio, obtuvo en 2024 unos beneficios de 91,3 millones de euros, vemos cómo los recursos existen. Sin embargo, estos beneficios no se traducen en mejoras para quienes arriesgamos nuestra vida día a día", apuntan.

"En un contexto en el que casos de corrupción (como el caso Ábalos y Jessica, que salpican directamente a la empresa) han ensombrecido la imagen de la gestión, se nos sigue negando la negociación del convenio, la subida salarial y, sobre todo, el reconocimiento que merecemos. Nos preguntamos, ¿Dónde están nuestras subidas salariales? ¿Dónde están los avances en el convenio colectivo? ¿Por qué se niegan sistemáticamente a negociar? Hoy más que nunca, alzamos nuestra voz con firmeza y convicción", insisten.

Los bomberos forestales amenazaban con no abandonar este encierro hasta que se convoque una reunión oficial y vinculante, se active una mesa de negociación con plazos concretos y se apruebe un calendario para aplicar la Ley 5/2024.. "Sin derechos, no hay servicio; sin diálogo, no hay paz social. Sin derechos laborables no hay un buen servicio ni paz social. Bomberos forestales, derechos laborables", argumentaban.

Desde la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior han señalado a Europa Press que el encierro ha durado aproximadamente una hora y que es TRAGSA quien tiene que dar respuesta a este colectivo.