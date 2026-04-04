Los Bomberos rescatan a un corzo que se había quedado atrapado en la valla de un chalet en Valdemorillo. - EMERGENCIAS 112

MADRID 4 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los Bomberos de la Comunidad de Madrid han conseguido rescatar este sábado a un corzo que se había quedado atrapado en la valla de un chalet en el municipio de Valdemorillo.

Según ha informado fuentes de emergencias a Europa Press, la dueña de la vivienda ha dado la llamada de alerta al encontrarse al animal, tras la que han llegado dos dotaciones de Bomberos del parque 43 (El Escorial) y una patrulla de la Policía Local.

Los efectivos han procedido a la apertura de la valla con herramientas de corte y han extraído al corzo. El animal no presentaba lesiones y ha sido liberado en la Dehesa de Valdemorillo.