Una brigada helitransportada y un helicóptero bombardero de la Comunidad colaboran en la extinción de incendios en León

MADRID 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid mantiene durante este lunes en León una brigada helitransportada y ha enviado un helicóptero bombardero para colaborar en las labores de extinción de los incendios que se encuentran activos en la provincia de León.

El Gobierno regional continúa así colaborando con Castilla y León, una de las regiones más afectadas por la ola de incendios de este verano y con la que mantiene un convenio en esta materia, con el envío de medios para atajar los incendios aún activos en la provincia de León.

Castilla y León ha rebajado este lunes a seis los "grandes incendios" --los de Índice de Gravedad Potencial (IGR) 2-- mientras que tiene cinco en nivel de gravedad 1 y siete activas, pero en índice 0.