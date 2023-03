Cabify niega tener licencias de VTC de otra región operando en la Comunidad de Madrid y estudia medidas por difamación

MADRID, 29 Mar. (EUROPA PRESS) -

Cabify ha negado que tenga ninguna licencia de Vehículos de Transporte con Conductor (VTC) de otra región operando en la Comunidad de Madrid, "así se trasladará a las autoridades competentes", y estudia acciones legales contra "cualquier difamación" que sostenga lo contrario.

La plataforma ha enviado un comunicado en respuesta a la información publicada por el diario 'El Confidencial' según la cual Auro denunciará a Cabify por operar irregularmente en Madrid con licencias de otras autonomías.

"Cabify quiere aclarar que en todo momento opera conforme al marco normativo vigente y obliga contractualmente a sus colaboradores al cumplimiento de la legislación aplicable a su actividad", ha lanzado Cabify.

Al hilo, ha defendido que ha reforzado el seguimiento y solicitud de los documentos relativos a las licencias de VTC de empresas colaboradoras y ha establecido un nuevo protocolo que refuerza las garantías para "evitar que cualquier licencia de otra comunidad autónoma pueda operar en la Comunidad de Madrid, siempre que no esté habilitada para ello".

Aquellas licencias que no han respondido a este requerimiento, menos de un 1% del total que opera en Madrid, han sido desconectadas de la plataforma preventivamente.

UNAUTO PIDE CONTROL AL COMITÉ NACIONAL DE TRANSPORTE POR CARRETERA

Por su parte, Unauto VTC ha solicitado al Comité Nacional de Transporte por Carretera (CNTC) que para evitar el intrusismo sea el propio sistema del Registro Electrónico quien rechace automáticamente cualquier servicio que se registre y sea efectuado por tarjetas VTC no autorizadas a tal efecto, por incumplimiento de la legislación vigente.

Según recoge la asociación en un comunicado, viene teniendo reuniones con la Consejería de Transportes, solicitando que se adopten "todas las medidas que sean necesarias para evitar las situaciones que presuntamente se están produciendo de servicios que se realizan al margen de la normativa actual vigente".

Asimismo, se ha dirigido por escrito, además de mantener diferentes conversaciones, a las plataformas digitales, instando a que con carácter de urgencia revisen sus protocolos con los 'partners' y no permitan, en ningún caso, que tarjetas no autorizadas puedan hacer servicios al margen de las normas existentes y además que implementen sus sistemas tecnológicos a los efectos de que detecten estas situaciones y no faciliten servicios a los infractores.