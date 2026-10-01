Una 'cacerolada' en Cibeles reclama al Congreso que escuche "a la calle" y convalide los decretos de vivienda

Cacerolada frente a Cibeles - EUROPA PRESS

MADRID 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

Una 'cacerolada' resuena la tarde de este jueves en la plaza de Cibeles en Madrid, frente a la sede del Ayuntamiento de la capital, para reclamar la convalidación de los decretos ley sobre vivienda aprobados esta semana por el Consejo de Ministros con una sonora cacerolada.

Los congregados han hecho sonar sus sartenes, cacerolas, silbatos, tazas y llaves ante la Casa Consistorial rodeados de un fuerte dispositivo de seguridad, con al menos ocho 'lecheras' de la Policía Nacional frente al Ayuntamiento y otras dos cerca de la sede de Banco de España.

Acompañando a la 'cacerolada', convocada a las 20 horas pero que ha comenzado antes de la hora prevista, se han escuchado gritos de 'fuera rentistas de nuestros barrios', 'viva la lucha de la clase obrera' o 'Ayuso, Almeida, iros a la mierda'.

Entre los asistentes, cuyo número ha ido aumentando según pasaban los minutos, está el líder de CC.OO., Unai Sordo, y la secretaria general de UGT Madrid, Susana Huertas.

Una acción de protesta que se ha replicado frente a otros ayuntamientos de grandes ciudades del país como Barcelona para exigir que este viernes se convalide en el Congreso el conocido popularmente como 'decreto Maricarmen', la octogenaria que el pasado día 23 fue desahuciada de la casa de Retiro donde ha vivido durante más de siete décadas, y que finalmente ha quedado dividido en dos textos.

"Seguimos demostrando que la fuerza del poder popular es imparable. No solo hemos demostrado que una persona desahuciada puede conseguir, gracias a la fuerza sindical, volver a su casa sino que hemos demostrado que lo que no ha hecho un gobierno en ocho años se puede conseguir en días y eso es lo más importante", ha subrayado la portavoz del Sindicato de Inquilinas, Alicia del Río, antes de iniciarse la protesta.

El Sindicato de Inquilinas, impulsor de la acampada en la Puerta del Sol que ya reúne a más de un millar de tiendas y llama a una huelga general por la vivienda, ha remarcado que estas medidas "traerán estabilidad para millones de familias".

Entre otras cuestiones, incluyen un amplio abanico de medidas que van desde bonificaciones fiscales, protecciones frente a desahucios, límites en la compra de vivienda por parte de fondos 'buitre', un IVA del 10% para los pisos turísticos o la renovación automática de los contratos de alquiler y la obligación del casero a indemnizar al inquilino con doce mensualidades si decide romper el contrato.

Según ha apuntado la portavoz del Sindicato de Inquilinos, estas medidas en materia de vivienda serían "para que no haya ninguna Maricarmen más" y ahora son los grupos parlamentarios con representación en el Congreso los que tienen que decidir si "las vidas inquilinas importan como para ser estables" o si "el lucro de unos pocos especuladores está por encima de ello".

Así, ha instado a los diputados a "escuchar a la calle" y al "sentido común" y dejar de hacer "cálculos partidistas que enfadan a la gente" y "no llevan a ningún lado" y apoyar estas medidas. Independientemente de lo pase este viernes en el Congreso, ha subrayado, "el plan para avanzar en el derecho a la vivienda es imparable" y se va a organizar "una huelga general contra la carestía de la vida y por el derecho a la vivienda".

Coincidiendo con la votación en el Congreso, además, se ha convocado una concentración frente a la sede de la Cámara Baja, en la Plaza de las Cortes, muy próxima a la plaza de Cibeles. Además, el sábado se ha convocado una manifestación a partir de las 12 horas, con cuatro columnas que marcharán para confluir en Cibeles.

Laura ha acudido con su madre de 80 años con dos cacerolas a protestas, mientras su padre con 81 años se ha quedado en sol apoyando la acampada porque no puede andar y no podía bajar hasta el Ayuntamiento. Participan en todas las concentraciones, irán a la manifestación del sábado, y manifiesta que lo de Maricarmen es la gota que "ha colmado el vaso" porque la situación de la vivienda es "una vergüenza" y con este caso "se ha tocado fondo".