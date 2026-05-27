Uno de cada cuatro escolares dice haber sufrido violencia digital en la pareja, según un estudio de Unicef

Archivo - Un joven usa una tablet, a 4 de febrero de 2026, en Madrid (España). Foto de archivo - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID, 27 May. (EUROPA PRESS) -

Uno de cada cuatro escolares de la Comunidad de Madrid dice haber sufrido violencia digital en la pareja, según el segundo informe 'Infancia, Adolescencia y Bienestar Digital' impulsado por Unicef de la mano de Red.es, la Universidad de Santiago de Compostela y el Consejo General de la Ingeniería Informática.

El responsable de Educación y Derechos Digitales de Unicef España, Nacho Guadix, ha sido el encargado este miércoles de presentar los datos madrileños del informe nacional, que se dio a conocer en noviembre del año pasado, y que está basado en las respuestas de 4.848 escolares de entre 10 y 20 años de 37 centros educativos.

La infancia y la adolescencia están "profundamente inmersas" en el entorno digital desde edades cada vez más tempranas. El estudio muestra que el acceso a la tecnología es generalizado: el 75,9% del alumnado dispone de teléfono móvil propio, porcentaje que alcanza el 50,4% ya en 5° y 6° de primaria, y el acceso al primer smartphone se produce de media a los 10,8 años. Además, el 87,4% está registrado en al menos una red social y el 66,2% en tres o más.

Así, el documento recoge que el 4,7% del alumnado podría haber desarrollado ya un uso problemático de las redes sociales y el 1,9% podría presentar un trastorno por uso de videojuegos.

El informe apunta a que el 20,9% de los escolares en la Comunidad de Madrid dice haber sufrido acoso escolar físico en algún momento de sus vidas, pero hace especial hincapié en el ciberacoso y violencia. Y es que Guadix alerta de que el estos son incluso más plausibles en lo que se refiere a ansiedad, depresión o riesgo suicida.

DESCONOCIDOS Y PORNOGRAFÍA

Además, de la muestra se extrae que el 51,3% de los participantes habla con desconocidos en Internet y el 9,8% ha quedado en persona con alguien conocido online, recibiendo proposiciones sexuales el 5,7% de ellos por parte de adultos a través de Internet.

En cuanto a la pornografía, el acceso a ella se produce de media a los 11,3 años. El 23,5% ha consumido este tipo de contenidos y un 7% presenta un patrón problemático de consumo. Según Guadix, el 30% dice que le llega la pornografía y el resto que es "muy fácil encontrarla".

EL PAPEL DE LAS FAMILIAS

El informe subraya la importancia de la mediación parental. Aunque el 57,2% de las familias habla con sus hijos sobre los riesgos de Internet, menos de la mitad establece límites claros en aspectos como el uso de videojuegos o contenidos digitales.

"La violencia está presente no solo en la calle, no solo en la escuela, sino que también en sus casas", ha subrayado Guadix, quien ha pedido para paliar esta situación más sanidad, educación, justicia o fuerzas de seguridad para que no haya ningún niño que esté sufriendo violencia.

SE RECLAMA MÁS "PROTECCIÓN DIGITAL"

Ante estos resultados, Unicef España y las entidades colaboradoras proponen medidas concretas para la región como protección integral en la que se equipare "la violencia digital a la física en los protocolos de protección", educación digital en la que se refuerce "la higiene digital en las familias y en los centros educativos", salud pública para abordar el malestar emocional y el uso problemático de las tecnologías como "una prioridad de salud comunitaria", implicando al sistema sanitario y educativo.

Y, por último, reclaman a las compañías tecnológicas "rendición de cuentas" sobre el impacto de sus productos en los derechos de la infancia, independientemente de su sector, tamaño, ubicación o madurez.

En este sentido, Guadix ha hecho hincapié en que la sociedad necesita "ser capaz" de reconocer qué ha llevado la infancia a "un entorno que no estaba diseñado para ellos". "No solo es utilizar los aparatos sino tener una conciencia crítica, entender los distintos formatos multimedia, el tener una capacidad de discernimiento, tiene que estar acompañada también con un marco ético en el cual ellos, como personas en crecimiento y en evolución, puedan ser autónomos finalmente y puedan tomar buenas decisiones", ha sostenido.