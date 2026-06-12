Cae una red criminal dedicada a la aprobación fraudulenta en la ITV en San Blas

Archivo - Imagen de recurso de una estación de ITV - GVA - Archivo

MADRID 12 Jun. (EUROPA PRESS) - La Policía Nacional y la Policía Municipal de Madrid han desmantelado una red criminal dedicada a la aprobación fraudulenta en la Inspección Técnica de Vehículos en el distrito madrileño de San Blas.

La organización obtenía de forma irregular resultados favorables, permitiendo la libre circulación de automóviles que carecían de las condiciones mínimas de seguridad obligatorias, ha informado la Jefatura Superior de Policial de Madrid en un comunicado.

Han sido detenidas cuatro personas como presuntos autores de pertenencia a grupo criminal, falsedad documental, delito contra la seguridad vial y coacciones.

La investigación comenzó en noviembre del año 2025 y culminó el pasado 19 de mayo, permitiendo el desmantelamiento de una compleja red criminal que se dedicaba a obtener resultados favorables en una estación de Inspección Técnica de Vehículos (ITV), localizada en el distrito madrileño de San Blas.

Uno de los detenidos recibía entre 100 y 150 euros a cambio de garantizar que el vehículo aprobase la revisión y pudiese seguir circulando. Para ello, contaba con la connivencia y omisión de los operarios que eran coaccionados por sus jefes.

Estos individuos se encargaban del traslado a la estación de los turismos y de la tramitación necesaria para lograr su aprobación, la cual no sería posible con la normativa vigente.

La suspensión de la ITV supondría la inmediata inmovilización y retirada de la circulación de estos automóviles, hasta que fuesen subsanadas estas deficiencias técnicas.

GRAVE RIESGO PARA LOS DEMÁS CONDUCTORES

La actuación llevada a cabo por los investigadores permitió interceptar e inspeccionar de forma pericial diversos vehículos, logrando comprobar los graves desperfectos y deficiencias estructurales tales como, ruedas agrietadas y cuarteadas o focos delanteros descolgados.

Diariamente, se inspeccionaban de forma fraudulenta una media de entre diez y veinte vehículos. Esta actividad ha supuesto la introducción en las carreteras de centenares de automóviles potencialmente peligrosos y sin el mantenimiento legal exigido, suponiendo una grave amenaza para la seguridad de todos los demás conductores.

Por todo ello, el pasado 19 de mayo se realizó una entrada y registro en la estación de ITV donde se sucedían los hechos, incautándose documentación y desarticulando el grupo criminal.

La operación concluyó con la detención de cuatro varones como presuntos autores de los delitos de pertenencia a grupo criminal, falsedad documental, delito contra seguridad vial y coacciones pasando posteriormente a disposición de la autoridad judicial.